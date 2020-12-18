Kredi Kartı Asgari Ödeme Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Kredi kartı, bilinçli bir şekilde kullanıldığı zaman oldukça faydalı bir üründür. Fakat bilinçsizce hiç ödenmeyecekmiş gibi yapılan harcamalar başınıza dert açabilir.



Kredi Kartı Asgari Ödeme Nedir?



Kredi kartı kullanan pek çok kişi, kredi kartının toplam borcunu ödemekte zorlanınca çareyi dönem borcu üzerinden hesaplanan ve ödenmesi gerek en düşük miktarı ifade eden asgari ödeme tutarını ödemekte buluyor. Bu tutarın ödenmemesi halinde borçlu zor durumda kalabilir ve çeşitli yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilir. Bankaların yaptığı en büyük yaptırımlardan biri ise, bankanın borç için bildirim oluşturması sonucunda bu bilgiyi Kredi Kayıt Bürosuna göndererek kredi kartı sahibinin kredi notunun düşmesine neden olmasıdır.



Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nasıl Belirlenir?



Kredi kartının asgari ödeme tutarını bulmak için dönem borcunun belli bir kısmı bulunarak hesaplama yapılır. Eskiden her borçlunun asgari ödeme tutarı, kredi kartı limitine göre belirleniyordu. Fakat şimdi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kısa adı ile BDDK tarafından alınan 30.03.2020 yılı tarihinde alınan bir karar ile kart sahibinin kart limitinden bağımsız olarak asgari ödeme tutarının sabit ödenmesi kararlaştırılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile birlikte tüm kart sahiplerine artık dönem borcunun %20’si oranında asgari ödeme tutarı uygulanıyor. Borçlarının tamamını ödemekte zorlanan kişiler asgari ödeme tutarını ödeyebiliyor.



Asgari Ödeme Tutarı Ödenmezse Karşılaşılabilecek Olumsuzluklar



Asgari ödeme tutarı belirlenen zaman içinde ödenmezse kredi kartından yapılacak işlemler banka tarafından kısıtlanabilir. Hatta ilerleyen dönemlerde ise kart kullanıma kapatılabilir. Borcun ödenmeyen kısmı için daha büyük bir gecikme faizi uygulanarak ödemeniz talep edilebilir. Bu nedenle asgari ödeme tutarını bankaların ATM’lerinden ya da internet şubeleri aracılığı ile aksatmadan ödemeniz gerekir. Kredi kartı asgari ödeme tutarınızı bankanız aracılığı ile ya da hesaplama sitelerinden kredi kartı limitinizi, kredi kartını ne zaman aldığınızı ve daha pek çok şeyi göz önünde bulundurarak yapacağınız hesaplamalar ile öğrenme şansı elde edebilirsiniz.