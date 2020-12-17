Kredi Riski Nedir? Bankacılıkta Kredi Ve Kredi Riski

İnsanların kredi hizmetine çok talep göstermesi, kredi riskini de beraberinde getiriyor.



Kredi Riski Nedir?



İnsanların kredi ve kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile bankaların kredi hizmetine büyük bir ilgi gösteriliyor. İnsanların kredi hizmetine bu kadar çok ilgi göstermesi kredi riskini de arttırıyor. Kredi riski, kişilerin kullandıkları kredinin ana parasının borçlu tarafından ödenmemesi riskine denir. Bu gibi durumlarda bankalar zarara uğrama riski ile karşı karşıya kalır. Bu durumun oluşmasına ve risk durumunun ortaya çıkmasına ise temerrüt ismi verilir. Bu gibi durumlarda bankaların sermaye gereksinimi artarken kişilere kredi verilme imkanı azalır. Bu durum bankalar için oldukça olumsuz bir durumdur.



Bankacılıkta Kredi Ve Kredi Riski



Günümüzde kredi riski değerlendirmesi sayesinde bankalar, kredi almak isteyen kişilerin tüm finansal geçmişini görüntüleme imkanı buluyor. Bu sayede kişilerin borcuna sadık olup olmadıkları, kredi borçlarını düzenli ödeyip ödeyemediklerini görme şansı buluyor. Bu sayede banklar, verdikleri kredinin ödenmeme riskini en aza indirmeyi amaçlıyor.



Bankalar, kişilerin en son ne kadarlık bir krediye başvurduğunu, ödemelerini düzenli olarak yapıp yapmadığını kişilerin kredi risk puanını inceleyerek anlama ve kendini koruma altına alma imkanı buluyor. Bu sayede borcunu düzenli bir şekilde ödemeyen ve taksit ödemelerini zamanında yapmayan kişilere bankalar kredi vermeyebiliyor. Bankaların kendini garantiye alabilmesi için kişilerin finansal geçmişini incelemesi, bu kişilerin borcuna ne kadar sadık olduğu ya da ödemelerini yapıp yapmadığı hakkında önemli fikirler edinmelerini sağlıyor.