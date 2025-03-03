'Kripto ETF'leri emsallerini geride bırakacak'

Böyle bir hamle dijital token ETF'lerini hızla büyüyen 15 milyon dolarlık ETF endüstrisinde yalnızca hisse senetleri ve tahvillerin ardından gayrimenkul, alternatif ve çoklu varlık fonlarının önünde üçüncü en büyük varlık sınıfı haline getirecek.

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"Kriptonun büyüme hızı bizi çok şaşırttı. Bastırılmış bir talep olmasını bekliyordum, ancak bu kadar güçlü olmasını beklemiyordum," diyen State Street ETF çözümleri küresel başkanı Frank Koudelka, bu yıl daha da hızlı bir büyüme öngördü. "Veriler, daha fazla danışmanın portföylerinin bir parçası olarak kripto para birimleriyle ilgilendiğini gösteriyor" diye ekledi.

Cuma günü dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, 58 milyar dolarlık iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) ile ilk kez bazı model portföylerine Bitcoin'i dahil ettiğini açıkladı. Spot kripto para ETF'lerine yalnızca geçen yıl ABD'de izin verildi, ancak geçtiğimiz ay kripto piyasasındaki satışlara rağmen şimdiden 136 milyar dolar topladı.

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Değerli metaller, 2004 yılında piyasaya sürülen dünyanın ilk fiziksel destekli altın ETF'i ve hala en büyüğü olan 85 milyar dolarlık SPDR Gold Trust (GLD) ile 20 yıllık bir başlangıç yaptı. Yine de State Street, Kuzey Amerika'daki değerli metal ETF'lerinin toplamda 165 milyar dolar tuttuğuna ve bu yıl içinde elden geçirileceğine inanıyor.