Kripto milyonerlerinin sayısı arttı

New World Wealth ve Henley & Partners'ın raporuna göre, 1 milyon dolardan fazla kripto varlığına sahip kişi sayısı 88.200'den 172.300'e yükseldi.

Haberin Devamı

Saf Bitcoin milyonerlerinin sayısı ise iki kattan fazla artarak 85.400'e ulaştı.

Bitcoin fiyatı bu yıl %45 artarak yaklaşık 64.000'e yükseldi. Henley & Partners'a göre diğer coinlerin değeri arttıkça, kripto varlıklarının piyasa değeri geçen yaz 1,2 trilyon dolardan 2,3 trilyon dolara yükseldi.