Kripto milyonerlerinin sayısı arttı
Yeni bir rapora göre Bitcoin borsa yatırım fonları ve diğer kripto varlıklarının tırmanışa geçmesiyle birlikte dünyadaki kripto milyonerlerinin sayısı geçtiğimiz yıl %95 arttı.
27.08.2024 - 09:12 | | Foreks Haber
New World Wealth ve Henley & Partners'ın raporuna göre, 1 milyon dolardan fazla kripto varlığına sahip kişi sayısı 88.200'den 172.300'e yükseldi.
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Saf Bitcoin milyonerlerinin sayısı ise iki kattan fazla artarak 85.400'e ulaştı.
Bitcoin fiyatı bu yıl %45 artarak yaklaşık 64.000'e yükseldi. Henley & Partners'a göre diğer coinlerin değeri arttıkça, kripto varlıklarının piyasa değeri geçen yaz 1,2 trilyon dolardan 2,3 trilyon dolara yükseldi.