Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaKripto milyonerlerinin sayısı arttı
HaberlerUzmanparaKripto milyonerlerinin sayısı arttı

Kripto milyonerlerinin sayısı arttı

Yeni bir rapora göre Bitcoin borsa yatırım fonları ve diğer kripto varlıklarının tırmanışa geçmesiyle birlikte dünyadaki kripto milyonerlerinin sayısı geçtiğimiz yıl %95 arttı.

27.08.2024 - 09:12 | | Foreks Haber
Kripto milyonerlerinin sayısı arttı

New World Wealth ve Henley & Partners'ın raporuna göre, 1 milyon dolardan fazla kripto varlığına sahip kişi sayısı 88.200'den 172.300'e yükseldi.

Haberin Devamı

Saf Bitcoin milyonerlerinin sayısı ise iki kattan fazla artarak 85.400'e ulaştı.

Bitcoin fiyatı bu yıl %45 artarak yaklaşık 64.000'e yükseldi. Henley & Partners'a göre diğer coinlerin değeri arttıkça, kripto varlıklarının piyasa değeri geçen yaz 1,2 trilyon dolardan 2,3 trilyon dolara yükseldi.

Eşini döverek öldürdü, oğlunu aradı: Eve git bak...

Eşini döverek öldürdü, oğlunu aradı: Eve git bak...

Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çifti Maldivler tatilinde!

Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çifti Maldivler tatilinde!