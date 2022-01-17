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Kripto ödemelerde Bitcoin'in hakimiyeti zayıflıyor

Dünyanın en büyük kripto ödeme işlemcilerinden biri olan BitPay tarafından derlenen veriler, şirketlerin ve bireylerin kripto ödemelerinde Bitcoin'den farklı token kullanımlarının artmaya başladığını bildirdi.

17.01.2022 - 08:29 |
Kripto ödemelerde Bitcoin'in hakimiyeti zayıflıyor

BitPay, 2021 yılında kripto ödemelerde Bitcoin kullanımının toplam işlemlerin yüzde 65'ine gerilediğini belirtti. 2020 yılında ödemelerde Bitcoin kullanımı yüzde 92 seviyesindeydi.

Bloomberg News'e açıklama yapan BitPay, kripto ödemelerde Ethereum kullanımının toplamın yüzde 15'ine yükseldiğini belirtirken, stabilcoin kullanımının yüzde 13 olduğunu vurguladı. Dogecoin, Shiba Inu ve Litecoin kullanımı ise yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti.

2011 yılından bu yana faaliyette olan BitPay, ayda ortalama 66 bin kripto ödeme işlemi gerçekleştiriyor.

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