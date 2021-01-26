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26.01.2021 - 14:02 | | AA

'Kripto para birimleri kalıcı değil'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, mevcut hiçbir kripto para biriminin uzun vadede ödeme aracı olarak çalışabilecek bir yapıya sahip olmadığını söyledi.

'Kripto para birimleri kalıcı değil'
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Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından düzenlenen “Dijital para birimlerini yeniden düzenlemek” adlı panele katılan Bailey, “Kalıcı bir para birimi diyebileceğim anlamda bir tasarım, yönetim ve düzenlemelere karar verdik mi? Hayır. Dürüst olmak gerekirse henüz o noktada olduğumuzu sanmıyorum. Kripto para birimlerinin başlangıçta böyle formüle edildiğini düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bailey ödemelerin istikrarlı bir değere sahip olması, buna dair bir güvencenin oluşması gerektiğini belirterek, bunun da bankayı, dolayısıyla devletle ilişkisi olan düz para birimi ile ilişkilendirmek durumunda bırakacağını kaydetti.

Dijital para birimlerine gizlilik standartlarına ilişkin tartışmaların devam edeceğine işaret eden Bailey, “Bu gündeme gelecek büyük bir konu. Herhangi bir dijital para birimi üzerinden gönderimlerin gizlilik standartları ve kamu çıkarının nerede olduğu meselesi.” yorumunu yaptı.

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