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26.06.2020 - 17:15 | | AA

'Kripto para birimlerinden oldukça kuşkuluyum'

Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, Bitcoin gibi kripto para birimlerine “oldukça kuşkuyla” yaklaştığını söyledi.

'Kripto para birimlerinden oldukça kuşkuluyum'
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Kashkari, Wisconsin-La Crosse Üniversitesi’nde öğrencilere yaptığı konuşmada, piyasada “çöp kadar” yeni kripto para birimi olduğunu ve herkesin onların değerini azaltabileceğini söyledi. Kashkari, bunun aksine dolar ve euro değerinin, söz konusu para birimlerinin ayrıcalıklı ve merkez bankaları tarafından destekleniyor olmalarından geldiğini belirtti.

Kashkari ayrıca, bütün ABD vatandaşlarının Fed’de bir hesap açmalarını gerektireceğinden merkez bankasının kendi dijital dolarını oluşturmasında bir avantaj görmediğini ve söz konusu dijital para birimleri için bir hesap açmanın, bir banka hesabından daha iyi olduğunu düşünmek için hiçbir sebep düşünemediğini söyledi.

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