Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKripto para borsası saldırıya uğradı
HaberlerUzmanpara Haberleri Kripto para borsası saldırıya uğradı

Kripto para borsası saldırıya uğradı

Kripto paralar ocak ayında gösterdikleri fiyat hareketiyle satıcılı bir seyir izliyor. Bitcoin geçtiğimiz gün 40 bin 501 dolara kadar geri çekilerek eylül ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Öte yandan LCX adlı kripto para borsası siber korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Ethereum tabanlı kripto paraların başka cüzdanlara aktarıldığı saptanırken 6.8 milyon dolarlık bir kayıp yaşandığı belirtiliyor.

09.01.2022 - 09:29 | | UZMANPARA
Kripto para borsası saldırıya uğradı

Kripto para piyasası 2022 yılının ilk günlerinden bu yana düşüş trendi içerisinde hareket ediyor. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanakları sonrası piyasalara sıkı para politikasına yönelik mesajlar vermesi dijital varlıklarda satışları hızlandırdı.

Öte yandan dünyanın en büyük ikinci kripto para madenciliği merkezi olan Kazakistan’daki kaos ve internet kesintileri de kripto para fiyatlarını vurdu. Ülkede kripto para madenciliği faaliyetleri durma noktasına gelirken bu durum piyasada endişeleri artırdı.

BITCOIN’DE SERT KAYIP

Bitcoin bu gelişmelerle birlikte çarşamba günü 42 bin 500 dolara kadar geri çekildi. Perşembe ve cuma günleri de kırmızı tarafta seyreden Bitcoin, cumartesi günü satışların derinleşmesiyle birlikte 40 bin 501 dolara indi.

Bitcoin en son 21 Eylül 2021 tarihinde 39 bin 600 dolara gerilemişti. Böylelikle Bitcoin son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin bugün 41 bin 800 dolar seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

KORKU VE AÇGÖZLÜLÜK ENDEKSİ KRİTİK SEVİYEYE İNDİ

Kripto para birimleri açısından kritik öneme sahip Korku ve Açgözlülük Endeksi geçtiğimiz gün gerçekleşen satışların etkisiyle 10 değerine indi. 0 ile 100 arasında değer alabilen endeks 0’a yaklaştıkça aşırı korku, 100’e yaklaştıkça açgözlülük anlamını taşıyor.

Kripto paralardaki büyük çöküşün etkisiyle birlikte piyasada panik havası hakimiyetini sürdürüyor. Öte yandan Korku ve Açgözlülük Endeksi en son 21 Temmuz 2021 tarihinde 10 değerini almıştı. Kritik seviyeye indikten sonra endeks 10 gün boyunca yükseliş kaydetmişti.

ETHEREUM DA DİBİ GÖRDÜ

Kripto para birimleri arasında sermaye değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum fiyatında da sert düşüş görüldü. Ethereum geçtiğimiz gün 3 bin dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Ethereum bugün itibarıyla 3 bin 100 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

PİYASA KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Kripto para birimlerinin neredeyse tamamı geçtiğimiz gün kırmızıya büründü. Bitcoin ve Ethereum’da gerçekleşen sert düşüş piyasanın geneline yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri 1.8 trilyon dolar seviyesine geri çekildi.

Kripto paraların toplam piyasa değeri bugün 1.9 trilyon dolar seviyesinin üzerinde bulunuyor.

LCX BORSASI SALDIRIYA UĞRADI! 6.8 MİLYON DOLAR KAYIP

Blockchain güvenlik şirketi PeckShield, LCX adlı kripto para borsasından Ethereum tabanlı kripto paraların bilinmeyen bir cüzdana transferini fark etti.

Sandbox (SAND), Quant (QNT), Chainlink (LINK), Enjin Coin (ENJ) ve Maker (MKR) olmak üzere sekiz kripto paranın başka cüzdana aktarıldığı tespit edilirken, LCX borsasının 6.8 milyon dolar kaybettiği belirtiliyor.

PARA ÇEKME VE YATIRMA İŞLEMLERİ DURDURULDU

Lihtenştayn merkezli dünyanın en büyük 225’inci kripto para borsası olan LCX, gerçekleşen saldırı sonrası işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.

Yaşanan olay sonrası LCX, kullanıcıların fonlarının tehlikeye girmediğini ve yalnızca borsanın donanım cüzdanının zarar gördüğünü açıkladı. Ayrıca LCX, diğer varlıklar ve cüzdanları korumak için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Kripto para borsası saldırıya uğradı

 

    Doğal gaz desteği müjdesi! Bakan Yanık tarih verdi...
    İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu, sıcaklık 10 derece düşecek
    Şehit teğmenin ağabeyine zor görev
    Soruşturma başlatıldı! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı
    Gelip horoz kesiyorlardı, sırrı çözüldü! 'Yaren Dede' meğer…
    Lüks otelde utanç verici anlar! Her şey kayda alındı
    Yılbaşı kıyafeti gündem oldu! 'İşin neresinden tutacağımı şaşırdım'
    Kuyumcunun inanılmaz planı! Şeytanın aklına gelmez
    Tramvayın altında kaldı! Kadın vatmanın zor anları
    Galatasaray ve Trabzonspor transfer yarışında
    Anneden şoke eden itiraf! Mezar açıldı, ünlü iş insanı babası çıktı
    '12 Kabile başlattı!' Binlerce kişiyi evsiz bırakan yangın...
    İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etme nedeni
    Modaya Şeyma da uydu! Sahilde iddialı pozlar
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    Doğal gaz desteği müjdesi! Bakan Yanık tarih verdi...
    Doğal gaz desteği müjdesi! Bakan Yanık tarih verdi...
    İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu, sıcaklık 10 derece düşecek
    İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu, sıcaklık 10 derece düşecek
    Şehit teğmenin ağabeyine zor görev
    Şehit teğmenin ağabeyine zor görev
    Soruşturma başlatıldı! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı
    Soruşturma başlatıldı! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı
    Gelip horoz kesiyorlardı, sırrı çözüldü! 'Yaren Dede' meğer…
    Gelip horoz kesiyorlardı, sırrı çözüldü! 'Yaren Dede' meğer…
    Lüks otelde utanç verici anlar! Her şey kayda alındı
    Lüks otelde utanç verici anlar! Her şey kayda alındı
    Yılbaşı kıyafeti gündem oldu! 'İşin neresinden tutacağımı şaşırdım'
    Yılbaşı kıyafeti gündem oldu! 'İşin neresinden tutacağımı şaşırdım'
    Kuyumcunun inanılmaz planı! Şeytanın aklına gelmez
    Kuyumcunun inanılmaz planı! Şeytanın aklına gelmez
    Tramvayın altında kaldı! Kadın vatmanın zor anları
    Tramvayın altında kaldı! Kadın vatmanın zor anları
    Galatasaray ve Trabzonspor transfer yarışında
    Galatasaray ve Trabzonspor transfer yarışında
    Anneden şoke eden itiraf! Mezar açıldı, ünlü iş insanı babası çıktı
    Anneden şoke eden itiraf! Mezar açıldı, ünlü iş insanı babası çıktı
    '12 Kabile başlattı!' Binlerce kişiyi evsiz bırakan yangın...
    '12 Kabile başlattı!' Binlerce kişiyi evsiz bırakan yangın...
    İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etme nedeni
    İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etme nedeni
    Modaya Şeyma da uydu! Sahilde iddialı pozlar
    Modaya Şeyma da uydu! Sahilde iddialı pozlar
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    Hatayspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

    Hatayspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

    Almanya'da aşı zorunluluğu tartışılıyor

    Almanya'da aşı zorunluluğu tartışılıyor