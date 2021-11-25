Kripto para piyasası Hindistan şokunu atlattı

Hindistan'ın, kripto para teknolojisi ve kullanımına ilişkin bazı muafiyetlere imkan verileceğini açıklaması yatırımcıların habere daha iyimser yaklaşmasına yol açtı. Hindistan'ın yasaktan çok kripto para piyasasına bir düzenleme getirme amacında olduğu yorumları Bitcoin ve Ethereum fiyatında toparlanma sağladı.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte 58 bin 573 dolar seviyesine kadar toparlandı ve şu sıralarda yüzde 4,13 artışla 58 bin 53 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum fiyatı da yüzde 4,77 yükselerek 4 bin 450 dolar seviyesinin üzerine çıktı.