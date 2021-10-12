Kripto para piyasası satıcılı seyrediyor

Eylül ayında genel olarak satıcılı seyreden kripto paralar, ekim itibarıyla kayıplarını telafi etti. Piyasanın lideri Bitcoin 29 Eylül tarihinde 40 bin 700 dolar seviyesinden geri döndü ve 11 Ekim Pazartesi 57 bin 839 dolara kadar yükselerek 5 ayın zirvesine çıktı.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin öncülüğünde yaşanan toparlanma eğilimiyle geçtiğimiz gün kripto paraların toplam piyasa değeri 2.43 trilyon dolara ulaştı.

Bugün ise piyasa kar satışlarına sahne oluyor. Geçtiğimiz günkü yükselişin ardından bugün piyasalarda düzeltme hareketleri gözleniyor.

ALTCOINLER ÇAKILDI

Haftanın ikinci işlem gününde kripto para piyasası resmen kırmızıya büründü. Bitcoin’de gerçekleşen düşüş eğilimi bugün sınırlı kalırken, altcoinlerde derin satışlar görülüyor.

Piyasanın lideri Bitcoin 57 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde konsolide oluyor. Dün 3 bin 600 doların üzerine çıkan altcoinlerin kralı Ethereum, bugün 3 bin 400 dolar civarında işlem görüyor.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto paraya bakıldığında ise Cardano yüzde 2.63 oranında düşüşle 2.11 dolar, Ripple yüzde 3.28 düşüşle 1.09 dolar, Solana yüzde 1.12 oranında düşüşle 143 dolar, Dogecoin yüzde 2.68 oranında düşüşle 0.2253 dolardan işlem görürken, Polkadot yüzde 2.61 oranında düşüşle 33 dolar seviyesinde bulunuyor.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ GERİLİYOR

Dün piyasada genel olarak pozitif seyrin hakim olmasıyla birlikte kripto paraların toplam değeri 2.43 trilyon dolara ulaşmıştı. Bugünkü konsolidasyonun ardından kripto paraların toplam piyasa değeri 2.33 trilyon dolara geriledi.

Yaşanan satış baskısı Bitcoin’de sınırlı görülse de altcoinlerdeki fiyat düşüşleri toplam piyasa değerinin gerilemesine neden oluyor.

JP MORGAN CEO’SU: BITCOIN DEĞERSİZ

Özellikle son dönemde dijital para birimleri ile ilgili olumsuz görüşleriyle tanınan JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, piyasaya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

IIF tarafından düzenlenen bir sanal etkinlikte konuşan Dimon, "Kişisel olarak Bitcoin'nin değersiz olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte bizim müşterilerimiz yetişkinler. Onlar bu görüşüme katılmıyor olabilirler.” dedi.