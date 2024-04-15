Kripto para piyasası sert düşüş sonrası toparlanıyor

İran'ın İsrail'e yönelik saldırı girişimi sonrası kripto para piyasasında sert düşüşler görülmüştü. Cuma günü 70 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket eden Bitcoin, cumartesi günü sert düşüş göstermişti. Pazar günü ve yeni haftanın ilk işlem gününde ise piyasada toparlanma dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

Bitcoin yeni günde 66.321 dolar seviyesinde, Ethereum 3.241 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 2,35 trilyon dolar. Toplam değer içinde Bitcoin'in piyasa değeri 1,3 trilyon dolar, Ethereum'un da piyasa değeri 389 milyar dolar seviyesinde.

CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan kripto para piyasasına ilişkin gelişmeler şöyle:

FED'İN AÇIKLAMALARI VE İRAN-İSRAİL GERİLİMİ İLE BİTCOİN (BTC) 59.500 DOLARA KADAR GERİLEDİ

"Kripto para piyasalarında cuma akşamı büyük bir düşüş oldu ve benzer bir durum cumartesi günü tekrarlandı. Bitcoin, cuma akşamına kadar 70.000-71.000 dolar seviyelerinde istikrarlı bir seyir izlerken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarında önemli bir değişiklik öngörmeyen açıklamaları ve İran ile İsrail arasındaki gerilim sonrası Bitcoin birkaç dakika içinde 65.000 dolara düştü, yaklaşık 900 milyon dolarlık likidasyonla 300.000 yatırımcıyı etkiledi.

Haberin Devamı

Bitcoin bir miktar toparlanarak 67.000 dolara çıktı ancak daha sonra birkaç saat içinde 59.500 dolara kadar çekilerek haftalık en düşük seviyesine geriledi.

Altcoinler daha da büyük kayıplar yaşadı. SOL, XRP, BNB, DOGE, SHIB, AVAX gibi birçok altcoin çift haneli düşüşler gösterdi. Toplam kripto para piyasası değeri bir günde yaklaşık 200 milyar dolar ve cuma sabahından bu yana 400 milyar dolar azaldı. 220.000 yatırımcı daha likide edildi ve aynı zaman diliminde kaybın toplam değeri 1.8 milyar dolar oldu.

HONG KONG, KRİPTO MERKEZİ OLMA YOLUNDA İLK SPOT BITCOIN VE ETHEREUM ETF'LERİNİ ONAYLADI

Hong Kong bölgeyi bir kripto merkezi haline getirme amacıyla pazartesi günü birkaç spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu onayladı.

China Asset Management, Harvest Global Investments, Bosera Varlık Yönetimi ve HashKey Capital, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan çeşitli onaylar aldı. Bu kuruluşlar, OSL ve BOCI International işbirliği ile ETF'ler çıkaracaklarını duyurdu. Bosera ve HashKey, yatırımcıların doğrudan Bitcoin ve Ethereum kullanarak ETF hisselerine abone olabileceği ETF'ler sunacak. Bu gelişmeler, Hong Kong'un uluslararası finans merkezi olarak statüsünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Haberin Devamı

BITCOIN MADENCİLERİ HALVING SONRASI 5 MİLYAR DOLARLIK BTC SATABİLİR

Bitcoin madencilerinin halving sonrasında 5 milyar dolar değerinde Bitcoin'i piyasaya sürebilecekleri belirtiliyor. Bu süreç madencilik ödüllerinin yarı yarıya düşmesiyle tetikleniyor ve genellikle Bitcoin fiyatlarının bir süre sabit kalmasına yol açıyor. 10x Research'ten Markus Thielen, madencilerin bu satışlarının dört ila altı ay sürebileceğini ve Bitcoin'in ekim ayına kadar büyük bir yükseliş göstermeyebileceğini belirtiyor. Halving'e kadar madencilerin Bitcoin stoklaması, arz-talep dengesini bozarak fiyatları artırıyor. Ancak Thielen, altcoinlerin bu durumdan negatif etkilenebileceğini ve önemli bir ralli için altı ay beklenmesi gerektiğini ifade ediyor. Marathon gibi büyük madencilik firmalarının gelir düşüşünü engellemek için birikimlerini kademeli olarak satacağı tahmin ediliyor."