Kripto para piyasası toparlanamıyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmesiyle birlikte geçtiğimiz gün sabah saatlerinde 52 bin 900 dolar seviyesine kadar yükseliş kaydeden Bitcoin dün akşama doğru gelen sert satışların etkisi ile birlikte adeta büyük bir çöküş yaşadı.

Lider kripto para Bitcoin, geçtiğimiz gün 17.30'da 50 bin 200 dolar seviyesinde işlem görürken 30 dakika içerisinde 42 bin 843 dolar seviyesine kadar gerileyerek yüzde 14.6 oranında değer kaybı yaşadı.

PİYASA NEDEN TEPETAKLAK OLDU?

Dakikalar içerisinde binlerce dolar kayıp yaşayan ve tepetaklak olan Bitcoin'de yaşanan düşüşün ana sebebi Bitcoin madencilerinin satışa geçmesi ile gerçekleşti. Son zamanlarda sınırlı yükselişler ve düşük hacimlerle işlem gören Bitcoin'de defalarca 50 bin dolar seviyesi üzeri test edilmiş ancak kalıcılık sağlanamamıştı. Bitcoin'de fiyatlamanın 50 bin dolar seviyesi üzerine çıkması ve El Salvador'dan gelen olumlu gelişmelerin yarattığı doping etkisinden faydalanan Bitcoin madencileri kar realizasyonu sağlamak amacıyla satışa geçtiler.

10 BİN DOLAR BUHAR OLDU

Piyasada yaşanan yoğun satış baskısının etkisiyle çakılan Bitcoin'de yatırımcılar da açtıkları uzun pozisyonları kapattılar. Bu gelişmelerle birlikte geçtiğimiz gün 52 bin 900 dolar seviyesine yükselen Bitcoin, 42 bin 843 dolara kadar geri çekilerek yüzde 19 değer kaybı yaşadı. Gün içerisinde fiyat değişimlerine bakıldığında ise Bitcoin'de yaşanan çöküşün etkisi ile 10 bin dolar buhar oldu.

EL SALVADOR ÇÖKÜŞÜ FIRSATA ÇEVİRDİ

El Salvador'un Bitcoin'i ulusal para birimi olarak kabul etmesi ile birlikte atılan adımların ardı arkası kesilmiyor. Ülke genelinde vatandaşların ellerindeki Bitcoin'leri ABD dolarına dönüştürebilmeleri için yaklaşık 200 adet Bitcoin ATM'si kurulmuş ve 7 Eylül tarihi 'Bitcoin günü' olarak kabul edilmişti.

Bitcoin'de gerçekleşen ağır satış baskısını fırsata çeviren El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele, 150 Bitcoin daha alındığını açıkladı. Bu gelişme ile birlikte El Salvador'un Bitcoin varlığı 550 adete çıkmış oldu.





SATIŞ BASKISI ALTCOINLERİ DE TEPETAKLAK ETTİ

Bitcoin'de yaşanan sert fiyat hareketleri altcoinlerin geneline de yansıdı. Yaşanan satış furyası içerisinde Ethereum, Cardano ve Solana gibi önemli kripto paralarda büyük düşüşler gözlendi.

Geçtiğimiz günlerde 4 bin dolar seviyesine kadar yükselen ve ardından bu seviye altında konsolidasyonun görüldüğü Ethereum da Bitcoin'de gerçekleşen satış baskısı ile birlikte 3 bin 750 dolar seviyelerinden 3 bin dolara kadar düşüş gösterdi. Ethereum'da yaşanan geri çekilme ile birlikte yüzde 20'lik bir kayıp görüldü.

En yüksek hacimli 3'üncü kripto para birimi olan Cardano'nun ADA'sında ise 2.8 dolar seviyesinden 2 dolara kadar düşüş gözlendi. Yaşanan satış baskısının ardından Cardano yüzde 30 değer kaybı yaşamış oldu.

Dün 195 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor üstüne rekor kıran Solana ise gün içerisinde 128 dolar seviyesine kadar geri çekildi ve gördüğü en yüksek seviyeden yüzde 35 oranında değer kaybetmiş oldu.

Öte yandan Bitcoin'de gerçekleşen bu olağanüstü fiyat hareketleriyle düşük seviyelerden bir alım fırsatı da doğdu. Bu gelişme ile birlikte geçtiğimiz gün fiyatlar bir nebze de olsa toparlanma kaydetmişti.

PİYASA BUGÜN TOPARLANAMIYOR

Dün gerçekleşen sert satış hareketiyle piyasa adeta kırmızıya büründü. Bugün itibarıyla fiyat değişimlerine bakıldığında en yüksek hacimli kripto paralar dünkü kapanış seviyesinin altında işlem görüyor. Düşüşün ardından toparlanmaların sınırlı kaldığı piyasada önceki kapanış seviyesine göre Bitcoin yüzde 0.66, Ethereum yüzde 0.14, Cardano yüzde 3.90, Ripple yüzde 2.46, Solana yüzde 6.14, Dogecoin yüzde 2 oranında düşüş kaydediyor.





BITCOIN ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Özellikle ülkemizde son dönemlerde iyice cazibesini artıran kripto paralarda yaşanan fiyat hareketleri dün gündeme oturdu. Twitter'da açılan Bitcoin adı altındaki yüz binlerce hashtag'lerle yoğun etkileşim gerçekleşti. Bu gelişmelerle birlikte Bitcoin Twitter'da trend topic oldu.

YATIRIMCILAR DİKKAT ETMELİ

Son dönemde tüm dünyada 7'den 70'e herkesin merakla takip ettiği kripto paralara olan rağbet her geçen gün artıyor. Piyasada oluşan olağandışı fiyat hareketlerine karşı özellikle piyasaya yeni giren yatırımcıların dikkatli hamleler yapması öneriliyor. Kripto paralar itibari para birimleri gibi değil, daha çok hisse senetleri gibi fiyat hareketlerine sahne oluyor. Bu sebepten ötürü piyasada oynaklık itibari para birimlerine göre çok daha ileri düzeylerde gerçekleşebiliyor. (Yatırım tavsiyesi değildir)