Kripto para piyasası yön arayışında

Kripto para piyasası geçtiğimiz hafta salı günü gerçekleşen büyük çöküşün etkisi altında yön arayışını sürdürüyor. 7 Eylül tarihinde Bitcoin’in 52 bin 900 dolar seviyesinden 42 bin 843 dolara kadar geri çekilmesiyle kripto para piyasası tarihi günde tamamen kırmızıya büründü.

Bitcoin’de gerçekleşen satış baskısı altcoinlerin tamamına da yansıdı. 7 Eylül tarihi öncesi genel itibarıyla yükseliş trendinin hakim olduğu piyasada bu gelişmeyle birlikte kayıplar derinleşti. Son zamanlarda Londra güncellemesi ve NFT koleksiyonlarına gelen yoğun talebin etkisiyle birlikte 4 bin dolar seviyesine kadar yükselen Ethereum geçtiğimiz hafta kazançlarının tamamını sildi. Bugün ise Ethereum 3 bin 150 dolar seviyesinde seyrediyor.

Yüksek hacimli altcoinlerin geneline baktığımızda Cardano, Solana, Ripple, Dogecoin ve Polkadot gibi önemli dijital varlıklarda satış baskısı haftanın ilk işlem gününde de sürüyor.

GÖZDELER BUGÜN DE DÜŞÜYOR

24 saatlik fiyat hareketlerine bakıldığında en yüksek hacimli ilk 10 kripto paradan Bitcoin yüzde 4.05 Ethereum yüzde 2.90, Cardano yüzde 6.92, Binance Coin yüzde 2.73, Ripple yüzde 1.58 ve Dogecoin yüzde 1.41 oranında düşüş kaydederken Solana ve Polkadot yatay seyrediyor.





BITCOIN KRİTİK DESTEK SEVİYESİNE SARKTI

Kripto para endüstrisinde yaşanan satış baskısının ardından piyasada rotanın ne yönde olacağı ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde fiyat hareketlerine bakıldığında piyasanın amiral gemisi Bitcoin bugün 44 bin dolar desteğinin hemen üzerinde işlem görüyor.

7 Eylül sonrası hareketine bakıldığında ise Bitcoin genel olarak 45-46 bin dolar seviyesi civarında cansız seyretti. Bitcoin’in tekrardan toparlanarak ivme kazanabilmesi için 46 bin dolar direnç seviyesi üzerinde hareketini sürdürmesi gerekirken 44 bin dolar destek seviyesinin altına gerilemesi durumunda ise satışlar derinleşebilir.

AYI PİYASASI MI? YOKSA AYI TUZAĞI MI?

21 Temmuz tarihinde 30 bin dolar seviyesinden yükselerek 7 Eylül’de El Salvador’un Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul görmesinin ardından 52 bin 900 dolara kadar yükselen Bitcoin’de bu tarihten sonra satışlar derinleşti ve piyasa bir türlü toparlanamadı.

Gelişen fiyatlamaların etkisiyle piyasada bir yön arayışı gözlenirken, yaşanan çöküşün bir ayı piyasası başlangıcı mı? Yoksa bir ayı tuzağı mı olduğu? Yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Öte yandan birçok analist ise Bitcoin’in yıl sonu itibarıyla yeni bir rekora gideceği yönünde görüş bildiriyor. Analistler Bitcoin’de düzeltme hareketlerinin geçici olacağını ve fiyatların tekrardan tırmanışa geçeceğini söylüyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse şu an piyasada yaşanan çöküş ayı tuzağı olarak görülebilir ve kırılama tekrardan yukarı yönde oluşabilir.

Bazı analistler ise piyasanın aşırı ısındığını Bitcoin’de fiyatlamanın Yükselen Takoz Formasyonu’na göre en tepede bulunduğunu ve 30 bin dolar seviyesine kadar düşüş gerçekleşeceğini öngörüyor. Nitekim Bitcoin’de fiyatlar 7 Eylül tarihinde keskin bir kırılma yaşadı ve bu tarihten itibaren piyasada ayılar sazı eline almış olabilir.





YIL SONU İÇİN KRİTİK TAHMİNLER

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla popülerleşen ve 76 bin takipçisi bulunan Crypto Godfather, önemli kripto paralara ilişkin yıl sonu tahminlerinde bulundu.

Crypto Godfather’a göre yıl sonunda Bitcoin 80 bin dolar, Ethereum 10 bin dolar, Cardano 4 dolar, Binance Coin 1.200 dolar, Solana 600 dolar, Ripple 2.80 dolar, Dogecoin 0.50 dolar seviyesine kadar yükselecek.

CARDANO’DAN GÜNCELLEME ADIMI

Öte yandan Cardano’nun meşhur ‘Alonzo Purple’ güncellemesi bugün Türkiye saati 00.47 itibarıyla gerçekleşti. Getirilen güncelleme ile birlikte Cardano ağı artık akıllı sözleşmeleri destekleyebilecek. Böylece Cardano platformunda merkeziyetsiz borsalar ve merkeziyetsiz uygulamaları çalıştırmak mümkün olacak. Güncelleme ayrıca merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Yeni güncellemenin ağda tam olarak işlevsellik kazanabilmesi için ise birkaç ay geçmesi öngörülüyor.

Yayımlanan güncelleme fiyatlamalara olumlu yönde yansımazken Cardano bugün itibarıyla düşüş kaydederek 2.33 dolar seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz günlerde 3.10 dolara kadar yükselerek kendi rekorunu kıran lider kripto para bu seviyenin oldukça altında yön arayışını sürdürüyor. (Yatırım tavsiyesi değildir)