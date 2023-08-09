Kripto para piyasasında dengeler değişiyor! 'Ciddi miktarda para çektiler'

Temmuz ayının ortalarına doğru 31 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin'de kritik seviyenin görülmesi sonrası piyasada adeta yaprak kıpırdamadı.

Oldukça düşük hacimle işlem gören Bitcoin ve altcoinler akıllara ‘yatırımcı piyasadan kaçtı mı?’ sorusunu beraberinde getirirken, geçtiğimiz gün kripto para piyasalarındaki yukarı yönlü hareket yatırımcılara umut verdi. Dün Bitcoin yüzde 4'e yakın prim yaparak 30 bin dolar bandını aştı.

Öte yandan 2023 yılı başlarından itibaren Bitcoin’de oluşan ‘Altın Haç’ sinyali piyasada beklentileri değiştiriyor. Peki ‘Altın Haç’ nedir? Bitcoin’de yıl sonu tahminler neler? İşte detaylar...

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, son dönemde kripto paralarda görülen keskin düşüşlerin sebeplerini, piyasada oluşan ‘Altın Haç’ sinyalini ve Bitcoin’e dair hedef fiyatları değerlendirdi. Yorak konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

YATIRIMCI PİYASADAN KAÇTI MI?

“Kripto para piyasası son zamanların en durgun, düşük hacimli ve volatilitesiz günlerini geçiriyor. Aslında 2023 yılına bir hayli ve güçlü başlayan kripto para piyasaları özellikle temmuz ayı başından bu yana yatay-negatif bir eğilime girmiş vaziyette ve 2020 yılından bu yana görülen en düşük aylık hacim verisi kaydedildi.

Yılbaşında 60-70 milyar dolar civarında dolaşan günlük hacimler de son dönemde 20-25 milyar dolar seviyelerinde. Her ne kadar son dönemdeki hareketsizlik düşündürücü olsa da uzun zamandır piyasa analistleri tarafından tahmin edilen bir gelişmeydi.

PİYASADAKİ DURGUNLUĞUN SEBEBİ NE?

Nitekim son dönemde kripto para piyasasında yaşanan durgunluğun birçok sebebi var. Bu nedenleri belirli başlıklar altında saymak gerekirse:

Öncelikle enflasyonun yükselmesi sonucu ülke merkez bankalarının tepkileri, faizleri yükselterek parasal aktiviteyi düşürmeyi ve toplam talebi aşağı çekmeye amaçlayan çerçevede oluştu. Yükselen faizlerin ekonomik aktiviteye etkisi ise ortalama 6 ay ila 1 yıl arasında gerçekleştiği için önceki dönemlerdeki gibi kredili işlemler açılamıyor ve piyasada hacimler düşük kalıyor.

Yine merkez bankaları kaynaklı olan para arzındaki daralmalar ciddi seviyelere ulaştı. Örnek vermek gerekirse ABD Merkez Bankası (Fed) son 1 senede bilançosunu yaklaşık 800 ila 900 milyar dolar arasında daralttı. Bu piyasaya artık daha yüksek maliyetle daha az miktarda para verdiği ve dolayısıyla kripto para piyasasına daha az kaynak girişi olduğuna yönelik bir işaret.

Son dönemde küresel piyasalar ile arasındaki korelasyon azalmış olan kripto para piyasasında dikkatler daha çok SEC’den gelen mesajlara odaklanmış durumda. Bu aşamada ise SEC tarafından karışık sinyaller geliyor. SEC kripto para piyasası üzerindeki hakimiyetini düzenleyici adımlar ve çeşitli davalar ile artırmak istiyor.

ABD hükümetinin son dönemde yükselen tahvil faizlerinin ardından bütçe açığını kapatmak için son dönemde piyasadan yaptığı borçlanmaları artırarak likiditeyi geri çekmesi piyasa üzerindeki baskının bizce en önemli bir diğer sebeplerinden.

‘YENİ HABER AKIŞINA İHTİYAÇ VAR’

Yeni bir hikaye yaratılamaması ise yine kripto para piyasasının son dönemdeki durgunluğunu açıklayan bir başka sebep. Şu sıralar içerisinde bulunduğumuz oldukça sıkı piyasa koşullarını bozabilecek bir senaryo kripto para piyasasında kısa vadede işlerin daha iyiye gideceğine yönelik bir hikaye yaratılması ve beklenti oluşturulması. 2020 ve 2021 yılında bunu sık sık başaran, yatırımları artıran sektör dünyanın birçok bölgesinden yatırımcı çekmeyi başarabilmişti. Şu an ise bu durum tersine dönmüş durumda. İleriye yönelik beklentileri kısa vadede değiştirebilecek yeni haber akışlarına ihtiyaç var.

BITCOIN’DE ‘ALTIN HAÇ’ SİNYALİ NE ANLAMA GELİYOR?

Öncelikle piyasada daha çok Golden Cross olarak bilinen ‘Altın Haç’, özellikle kripto para piyasasında sıklıkla kullanılan bir terimdir. Bu formasyon kısa vadeli hareketli ortalamanın (genellikle 50 günlük hareketli ortalama) uzun vadeli hareketli ortalamayı (genellikle 200 günlük hareketli ortalama) aşağıdan yukarıya kesmesiyle oluşur. Golden Cross, kısa zamanlı fiyat hareketlerinin önceki dönemlere kıyasla daha pozitif olduğu ve gelecek dönemde de pozitif fiyatlamanın devam edeceği beklentisini oluşturur. Death Cross (Ölüm Haç) olarak bilinen formasyonun tam tersidir.

Genel olarak tarihsel ortalamalara bakıldığında Golden Cross yükseliş dönemlerinin başında oluşan ve olumlu bir döneme girileceği inancını güçlendiren bir indikatördür.

‘BITCOIN’DE 3 KEZ GÖRÜLDÜ’

Bitcoin özelinde de Mayıs 2020, Eylül 2021 ve Ocak 2023 gibi tarihlerde Golden Cross meydana gelmiş ve peşine güçlü yükselişler görülmüştür. Piyasada boğa sinyali olarak baz alınan önemli bir veridir. Ancak Golden Cross oluşumu yeni gerçekleşmedi. En son 2023 yılının ocak ayının sonlarında Golden Cross gerçekleşerek 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamayı yukarıya kırdı ve peşine bir yükseliş dalgası oluştu. Elbette tek başına hiçbir veri yükseliş veya düşüş trendini açıklamaz ancak Golden Cross gelecek hakkında boğa sinyalleri veren önemli formasyonlardan bir tanesi olarak öne çıkıyor.

BITCOIN İÇİN OLUMLU İKİ BEKLENTİ!

Her yükseliş hareketinin bir hikayesi vardır ve kripto para piyasasının da kısa dönemde heyecan yaratacak yeni bir veriye, habere veya gelişmeye ihtiyacı var.

Çünkü piyasa koşulları sıkı ve bir süre daha sıkı kalmaya devam edecek. Makro anlamda 2024 yılında ABD’de gerilemeye başlaması beklenen faizler ile birlikte yine 2024 yılında gerçekleşecek olan yarılanma (halving) olayları Bitcoin için olumlu beklentiler yaratacak 2 ana başlık olarak öne çıkıyor.

Bu başlıklar yatırımcının ilgisini mutlaka artıracaktır ve piyasaya bugünlerden daha yüksek bir para girişi gerçekleşme ihtimali yüksek. Fiyatta illaki dalgalanmalar olabilir ve olacaktır belki ancak önceki dönemler gibi kripto para piyasasına heyecanın tekrar gelme ihtimali daha olası.

Ayrıca kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin güçlenmesi de yine piyasayı pozitif etkileyebilecek bir unsur. Her ne kadar piyasa son günlerde hareketsiz olsa da kripto para fonlarına giriş gözüküyor. Bunun daha çok güçlenmesi ile SEC’in dünyanın en büyük fon yönetim şirketlerinin spot Bitcoin ETF başvurularını onaylaması gelecek dönemde algıyı çok hızlı şekilde düzeltebilir.

‘PİYASADAN CİDDİ PARA ÇEKİLDİ’

Ancak biz kripto para piyasası için önümüzdeki dönemde daha iyimseriz. Likidite açısından yaşanabileceklerin en kötüsü şu dönemde yaşanıyor olabilir, piyasadan ciddi miktarda para çekilmiş durumda. Fakat buna rağmen fiyatın düşmemesi ve 28.000 – 29.000 dolar bandında desteklenmesi gelecek dönem için pozitif beklentiler oluşmasına da zemin hazırlıyor.

BITCOIN’DE TAHMİNLER NELER?

Bugünlerde yön arayışında olan Bitcoin ile birlikte birçok altcoin uzun süredir hacimsiz ve yatay hareketlilik gösterirken birçok yatırımcı pozitif haber akışlarını ve Fed’den gelecek faiz indirimlerini bekliyor.

Yıl sonuna kadar Fed’den 19-20 Eylül, 31 Ekim-1 Kasım, 12-13 Aralık tarihlerinde faiz kararı bekleniyor. Faiz indirimlerinin 2024 yılına kalabileceği öngörülürken yıl sonuna kadar herhangi bir faiz artışının kaydedilmemesi Bitcoin için pozitif olabilir.

Teknik görünüme bakıldığında da yılbaşından bu yana Bitcoin'de aslında yükselen bir trend mevcut. Daha önce üç kez test ettiği ve destek alarak yaklaşık %20-%30’ları bulan yükselişleri yakalayan Bitcoin için tekrar bu trend çizgisinden destek alması halinde 34.300 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş gözlemlenebilir.

Makro görünümde pozitif veri akışı ve kripto sektöründeki kurumsalların daha çok benimsemesi halinde yıl sonuna kadar 40.000 dolar seviyelerinde bir Bitcoin'le beraber faiz indirimlerinin başlayabileceği, spot Bitcoin ETF'lerinin olumlu sonuçlanabileceği ve Fed faiz indirimlerinin olabileceği bir 2024 yılına başlayabiliriz.”