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Kripto para piyasasında düşüş!

Kripto para piyasasında Ukrayna-Rusya gerilimi ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gerçekleştirilecek faiz artışının yaklaşması nedeniyle Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto piyasalarında aşağı yönlü seyir sürüyor.

20.02.2022 - 12:49 |
Kripto para piyasasında düşüş!

Ukrayna ile Rusya arasında süren gerilimde tansiyonun yükselmesi piyasaları da etkiliyor. Borsalarda aşağı yönlü seyir sürerken güvenli liman olan altına talep artıyor.

Riskli yatırım aracı olarak görülen kripto paralar ise geriliyor. Ayrıca merkez bankalarının sıkı para politikası döngüsüne girecek olması da piyasaları etkileyen bir başka gelişme.

En yüksek hacimli kripto para Bitcoin son 7 günde yüzde 8'İn üzerinde değer kaybetti. Kripto para son 24 saatte de yüzde 4'e yakın değer kaybederek 40 bin dolar seviyesinden de uzaklaşarak 38 bin 800 dolar bandında seyrediyor.

ETHEREUM

Bitcoin'in ardından ikinci sırada gelen Ethereum'da da durum aynı. Ethereum son bir haftada yüzde 9.8 oranında değer kaybetti. Ethereum'da son 24 saatte yaşanan değer kaybı ise yüzde 6'nın üzerinde. Kripto para 2 bin 600 doların hemen üzerinde bulunuyor.

CARDANO

Cardano'da yaşanan değer kaybı ise son bir haftada yüzde 11'e yaklaştı. Son 24 saatte de yüzde 7'nin üzerinde değer kaybeden Cardano 0.94 dolar seviyesinde bulunuyor.

SOLANA

Önde gelen kripto paralardan biri olan Solana'da yaşana değer kaybı ise son bir haftada yüzde 10'nun üzerine çıktı. Solana son 24 saatte de yüzde 6.2 değer kaybederek 86 dolar seviyesine düştü.

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