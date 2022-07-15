Kripto para piyasasında iflas dalgası

Terra ekosisteminin iki kripto varlığı UST ve LUNA’nın çöküşü kripto para piyasasında zincirleme düşüşü beraberinde getirmişti. Mayıs ayının ilk haftasında Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para birimi sert gerileme kaydederken, piyasada öngörülemeyen düşüş hareketine karşı şirketler de zor duruma düştü.

PARA ÇEKME İŞLEMLERİNİ DURDURMUŞTU

Terra’daki çöküş sonrası kripto para piyasasını sarsan bir diğer gelişme de dünyanın en büyük kripto para fonlama şirketi Celsius Network’ün para çekme işlemlerini durdurmasıydı. Böylelikle dijital varlık piyasasında düşüş hız kazanmıştı.

BITCOIN’DE SERT DÜŞÜŞE YOL AÇTI

Celsius Network’ün likidite krizi yaşaması ve şirketin zor durumda olmasıyla birlikte kripto para piyasasında korku eğilimi artmış ve haziran ayında Bitcoin, 31 bin dolar seviyelerinden 20 bin doların altına sarkarak yüzde 37’den fazla gerilemişti.

Bitcoin’de gerçekleşen sert düşüş kripto para piyasasının geneline yansıdı. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri haziran ayında 1.30 trilyon dolar seviyelerinden 762 milyar dolara kadar düştü. 1 trilyon doların altına sarkan dijital varlık piyasası aylık bazda yüzde 33’ten fazla değer kaybetmişti.

KRİZİ AŞAMAYAN ŞİRKET İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

Kripto para piyasasındaki çöküşün etkisiyle zor günler geçiren ve likidite sorunu yaşayan Celsius Network iflas başvurusunda bulundu. Şirket haziran ayında para çekme işlemlerini askıya alırken, yönetim kurulunda değişikliğe gitmişti.

100 BİNDEN FAZLA ALACAKLI VAR

ABD merkezli kripto para şirketi Celsius Network’ün yükümlülüklerinin 1 milyar ile 10 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilirken, şirket 100 binden fazla alacaklısı olduğunu açıkladı.

VARLIKLARINDAN YARISINDAN FAZLASINI KAYBETTİ

Celsius Network, kasasında 167 milyon dolar nakit ile işlemlerine devam etmeyi hedefliyor. Şirket geçen yıl 3.25 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. 25 milyar dolar değerinde varlığı yöneten şirket para çekme işlemlerini durdurduktan sonra varlıklarının yarısından çoğunu kaybetti.

MÜŞTERİLER PARALARINI ALAMAYABİLİR

Şirketlin iflas başvurusunda bulunmasının ardından müşterilerin de paralarını tahsil edemeyebileceği belirtiliyor. Şirket alacaklılara ödeme yapılacağını söylese de teminatları yerine getiremeyebilir. Bu durum kripto para ekosisteminde daha büyük sorunlara yol açabilir.

İFLAS EDEN 3. ŞİRKET OLDU

Son günlerde ise zor durumda olan diğer kripto para şirketleri de iflas bayrağını çekmişti. Three Arrows Capital ve Voyager iflas başvurusunda bulunurken, Celsius Network de dahil olmak üzere toplamda 3 kripto para şirketinden iflas talebi gelmiş oldu.