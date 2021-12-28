Kripto para piyasasında sert kayıp

20 Aralık tarihinden bu yana yükseliş trendinde olan ve 50 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, İran’dan gelen olumsuz haberle birlikte resmen çakıldı.

İRAN’DAN BITCOIN MADENCİLİĞİNE YASAK

İran kış aylarında artan enerji tüketimi sebebiyle Bitcoin madenciliğine yönelik faaliyetleri bir süreliğine durdurduğunu açıkladı.

İran, yetkili kripto para madenciliği şirketlerine kısıtlamalar uygularken, yasa dışı kripto para madenciliği faaliyetinde bulunanlarla da mücadele ediyor.

Ayrıca İran yönetimi ülkede enerji tasarruflarının önemini vurgulayarak vatandaşlara elektrik ve gaz tüketimini azaltmalarını önerdi.

EL SALVADOR’DA BITCOIN GÖZDEN DÜŞÜYOR

7 Eylül tarihinde Bitcoin’i ulusal para birimi olarak kabul eden Orta Amerika ülkesi El Salvador’da son zamanlarda Bitcoin işlemlerinin yüzde 89 oranında azaldığı ortaya çıktı. Bazı analistler bu durumun ülkede Bitcoin girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olduğunu açıkladı.

BITCOIN SERT DÜŞTÜ

İran’dan gelen haberler kripto para piyasasını resmen altüst etti. Geçtiğimiz gün 52 bin dolar direncini kıran Bitcoin, bu seviyeyi gördükten sonra hızla düşüşe geçti. Sabah saatleri itibarıyla satışların derinleşmesiyle birlikte Bitcoin 48 bin 657 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

50 bin dolar seviyesi üzerinden hızlı bir kırılma gerçekleştiren Bitcoin yüzde 4’ten fazla değer kaybetti.

ETHEREUM DA ÇAKILDI

Sermaye değeri bakımından en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da da satışlar hızlandı. Genel olarak 4 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem gören Ethereum, 3 bin 877 dolara kadar geri çekildi. Bu gelişmeyle birlikte Ethereum fiyatı yüzde 4’e yakın değer kaybetti.

PİYASANIN GENELİNE YANSIDI

Bitcoin ve Ethereum’da görülen satıcılı seyir piyasanın geneline yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte kripto paraların toplam piyasa değeri 2.27 trilyon dolar seviyesine geriledi.