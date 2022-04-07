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Kripto para piyasasında sert kayıp

Son haftalarda yükselişe geçerek yatırımcıları heyecanlandıran kripto para piyasası Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde geçtiğimiz gün büyük bir kayıp yaşadı. Yaşanan sert düşüşün etkisiyle küresel çapta kripto para borsalarında 24 saat içerisinde 124 bin kişinin yatırımı buhar oldu. İşte detaylar...

07.04.2022 - 10:41 | | UZMANPARA
Kripto para piyasasında sert kayıp

Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanakları geçtiğimiz gün yayınlandı. 15-16 mart tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarında şahin mesajlar dikkat çekti. 

FED’DEN GELEN ŞAHİN MESAJLAR PİYASAYI TEPETAKLAK ETTİ 

Fed’in aylık 95 milyar dolar değerinde bilanço küçültmesi konusunda anlaştığı belirtilirken, toplamda 9 trilyon dolar büyüklüğünde olan Fed bilançosu yıllık bazda 1 trilyon dolar azaltılacak. Öte yandan Fed yetkililerinin birçoğu bu yıl içerisinde 50 baz puanlık faiz artışının yapılabileceği konusunda görüş bildirdi. 

BITCOIN’DE KAYIP YÜZDE 5’İ AŞTI 

Fed cephesinden gelen şahin mesajlar sonrası geçtiğimiz gün kripto para piyasası resmen kırmızıya büründü. 45 bin 500 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, 43 bin 121 dolar desteğine kadar geri çekildi. Bitcoin’de günlük kayıp yüzde 5 seviyesini aştı. Bitcoin şu dakikalarda 43 bin 455 dolar seviyesinden işlem görüyor. 

14 Mart tarihinde 37 bin 700 dolardan yönünü yukarı çeviren Bitcoin, 29 Mart’ta 48 bin doları aşarak bu yılın zirve seviyesini görmüştü. Bitcoin salı günü 45 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilerek yükseliş trendini aşağı yönlü kırdı. Fed cephesinden gelen şahin mesajlar kripto paralar gibi riskli varlıklar üzerinde baskıyı artırıyor. 

ETHEREUM YÜZDE 7 DEĞER KAYBETTİ 

Sermaye değeri bakımından Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum geçtiğimiz gün 3 bin 400 dolardan 3 bin 162 dolara kadar geri çekildi. Ethereum’da değer kaybı yüzde 7 seviyesinde gerçekleşti. Ethereum şu dakikalarda 3 bin 233 dolardan işlem görüyor. 

3 Nisan’da 3 bin 500 doları aşarak önemli bir yükseliş kaydeden Ethereum son günlerde gerçekleşen aşağı yönlü fiyat hareketiyle büyük bir kayıp yaşadı. 

KRİPTO PARALARIN GENELİ KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ 

Kripto para piyasasının geneli geçtiğimiz gün resmen kırmızıya büründü. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri 2 trilyon dolar seviyesinden 1.94 trilyon dolara düştü. Geri çekilmelerin etkisiyle birlikte günlük kayıp yüzde 6 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. 

124 BİN KİŞİNİN DİJİTAL VARLIĞI BUHAR OLDU

Kripto paralarda gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle birlikte kaldıraçlı işlemlerde büyük oranda tasfiyeler görüldü. Son 24 saat içerisinde kripto para vadeli işlemlerde 360 milyon dolar likidasyon gerçekleşti. Bunun 92 milyon doları Bitcoin işlemlerinde olurken, 66 milyon dolarlık tasfiye de Ethereum’da görüldü. 

124 bin yatırımcının parası buharlaşırken, en büyük tasfiye Okex borsasında 4.38 milyon dolar ile BTC/USDT paritesinde görüldü. 

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