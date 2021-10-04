Kripto para Shiba Inu günün yıldızı!

En popüler kripto paralardan Shiba Inu (SHIB), mevcut piyasada en çok kazandıranlar arasında yer almayı başardı. SHIB, gün içerisinde %10’un üzerinde artışla 0.00000984 dolara kadar tırmandı.

Shiba Inu, yükseliş eğilimini kalıcı kılmak adına girişimlerini sürdürüyor. Shiba Inu, yaklaşık 5 ay önce 0.00000388 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.