Kripto para Shiba Inu günün yıldızı!
Lider kripto para Bitcoin, FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından toparlanmaya başlamıştı. Kritik açıklama, kripto para birimleri üzerinde olumlu etkiye neden oldu. Altcoinler arasında yer alan kripto para Shiba Inu (SHIB), günün yıldızları arasında yer aldı.
04.10.2021 - 16:16 | | milliyet.com.tr
En popüler kripto paralardan Shiba Inu (SHIB), mevcut piyasada en çok kazandıranlar arasında yer almayı başardı. SHIB, gün içerisinde %10’un üzerinde artışla 0.00000984 dolara kadar tırmandı.
Shiba Inu, yükseliş eğilimini kalıcı kılmak adına girişimlerini sürdürüyor. Shiba Inu, yaklaşık 5 ay önce 0.00000388 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.