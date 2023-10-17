Kripto para yatırımcıları zararda: 200 milyon dolar uçtu! Piyasayı karıştıran açıklama

Kripto para piyasası geçtiğimiz gün gösterdiği fiyat hareketi ile adeta milyonların ilgisini çekti. Bitcoin dün saat 16.30 sıralarında dakikalar içerisinde yüzde 10’dan fazla yükselerek 28 bin dolar seviyelerinden 30 bin dolara dokundu.

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Kısa süre içerisinde bu seviyeyi gördükten sonra Bitcoin yüzde 5 oranında geri çekildi. Kripto para piyasasını karıştıran ise bir haber akışıydı. Peki piyasayı derinden etkileyen önemli gelişme neydi? Konuyla ilgili merak edilenleri Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz Uzmanpara’ya aktardı. Yavuz yatırımcılara önemli uyarılarda bulunurken, Bitcoin için yıl sonu tahminini de açıkladı:

İŞTE PİYASADAKİ SERT HAREKETİN SEBEBİ!

“Haziran 2023'te dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock'un spot Bitcoin ETF başvurusu, Bitcoin'in sadece bir hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık %24 değer kazanmasına neden olmuştu. Kripto para yatırımcıları uzun bir süredir ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ETF başvurularının değerlendirme sürecini takip ederken, dün Cointelegraph haber sitesi, SEC'in BlackRock'ın spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladığı haberiyle yatırımcılara müjde verdi ve haberin ardından sadece birkaç dakika içinde Bitcoin, %10'un üzerinde bir artışla 30.000 doları test etti. Haberin asılsız olduğunun kısa süre içerisinde anlaşılmasıyla Bitcoin’deki yükseliş %5 ile sınırlı kaldı.

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24 SAATTE 200 MİLYON DOLAR ZARAR

Haberin arka planında ise Cointelegraph’a ait bir hesabın Bitcoin yükselişinden önce Bitcoin’e 50x long işlem açtığı ve 2.250.000$ kazanç elde ettiği haberleri gündeme düşse de bu haberler henüz kanıtlanmadı. Manipülatif haber akışıyla birçok yatırımcı zarar görürken 24 saatte 200 milyon dolarlık pozisyon likit oldu.

Görünen o ki dün haber akışıyla Bitcoin’de yaşanan yükseliş aslında spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması durumunun kısa bir ön gösterimi gibiydi. Uzun süredir hacimsiz olan kripto piyasasında eskiden majör hareketlere neden olan haber akışları aynı etkiyi yaratmazken, birçok yatırımcı spot Bitcoin ETF haberlerini bekledi. Fakat dün yaşanan bu manipülatif haber akışı birçok yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratırken zararlarıyla baş başa bıraktı.

Bu süreçte uzun vadeli stratejiler benimsemek, spekülatif dalgalanmalardan daha az etkilenmek için etkili bir yöntemdir. Manipülasyon risklerini anlamak ve bu konuda dikkatli olmak da kritik bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

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PİYASADA SERT HAREKETLER DEVAM EDER Mİ, YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Kripto paralar hala nispeten yeni bir varlık sınıfı olduğu ve bir dizi faktörden etkilendiği için (regülasyon değişiklikleri, teknolojik gelişmeler, topluluk duyarlılıkları gibi), fiyatları daha belirsiz hale getiren yeni sebeplerle sık sık karşılaşabilir. Önümüzdeki süreçlerde majör haber akışlarının kripto piyasasındaki volatiliteyi artırmaya devam etmesi beklenirken, kripto para piyasasındaki yüksek volatilite dönemlerinde yatırımcılar, etkili bir risk yönetimi stratejisi benimsemeli ve duygusal kararlar almaktan kaçınmalıdır.

Portföy çeşitlendirmesi ve stop-loss emirleri kullanmak, potansiyel kayıpları minimize etmede yardımcı olabilir. Hızlı fiyat değişimleri ve piyasa oynaklığına karşı soğukkanlılığı korumak, başarılı yatırım stratejilerinin temelini oluşturur.

Güncel piyasa haberlerini takip etmek ve doğru bilgiye hızla ulaşmak, yatırımcılara hızlı değişen koşullara uyum sağlama yeteneği kazandırır. Teknik analiz araçları kullanarak fiyat grafiklerini değerlendirmek, trendleri tanımlamak ve potansiyel destek/direnç seviyelerini belirlemek, bilinçli yatırım kararları almak adına önemlidir.

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BITCOIN’DE YIL SONU TAHMİNİ NE?

BlackRock CEO’su Larry Fink’in dün yaptığı açıklamada, spot ETF'nin onaylanmasıyla ilgili yanlış bir haberin tetiklediği Bitcoin fiyatındaki yükselişin "kriptoya yönelik bastırılmış ilginin" bir örneği olduğunu söylemesi aslında birçok şeyi açıklıyor. Bitcoin’deki fiyatı etkileyecek temel faktörlerden biri olan kripto birimlerinin benimsenmesi ve kurumsal ilginin artması fiyatlarda ilerleyen süreçte de pozitif etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Son dönemlerde kripto piyasasında yatırım yapan birçok yatırımcı 2 önemli haber başlığını takip ediyor. Birincisi FED’in faiz kararları, ikincisi spot Bitcoin ETF kararları. FED’in faizleri sabit bıraktığı bu süreç ardından 2024 yılında faiz indirimleri başlaması beklenirken, spot Bitcoin ETF kararlarının 2024’ün ilk çeyreğinde nihai sonuca varması bekleniyor. Olumlu haber akışının devam etmesi halinde Fed’in faiz indirimine gideceği, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanabileceği ve halving’in gerçekleşeceği yeni yıl beklentisiyle 2023’ün sonunda 40.000$ seviyelerini bulan Bitcoin’e hoş geldin diyebiliriz.”