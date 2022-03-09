Kripto paralar ABD etkisiyle yükseldi

Son günlerde yoğun satış baskısı altında kalarak büyük kayıp yaşayan kripto para birimleri bugün itibarıyla yükseliş kaydetti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve ABD’nin Rusya’ya yönelik sert yaptırımları hisse piyasaları ile kripto para birimlerinde yoğun satış yaşanmasına neden olmuştu. Yatırımcılar jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesi ve Rusya’ya uygulanan ağır yaptırımların küresel ticareti baltalayacağına yönelik endişelerle kripto varlıklardan çıkmıştı. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin pazartesi günü 37 bin 155 dolara kadar geri çekilmişti.

İŞTE BITCOIN’İ YÜKSELTEN NEDEN

Geçtiğimiz gün 39 bin dolar seviyelerine kadar yükselerek yüzde 3’e yakın primlenen Bitcoin bu sabah ABD cephesinden sızdırılan kritik gelişme sonrası sert yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen‘ın ABD Başkanı Joe Biden‘ın dijital varlıkların yürütme emriyle ilgili yaptığı açıklama kısa süre içerisinde kripto para piyasasında ralli yaşanmasına neden oldu.

Yellen’ın açıklaması sabahın erken saatlerinde yanlışlıkla yayınlandı ve hızlı bir şekilde silindi, ancak açıklamalar bir web arşivine yakalandı. ABD Başkanı Biden’ın yakın zamanda kripto para birimleriyle ilgili paylaşacağı yasanın sızdırılması piyasada pozitif havanın hakim olmasında etkili oldu.

Yellen açıklamasında yürütme emriyle ilgili ‘Ulus, tüketiciler ve işletmeler için önemli faydalar sağlayabileceğini’ belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıca yasa dışı finansmanla ilgili riskler ele alınacak. Tüketiciler ile yatırımcıları koruyacak, finansal sisteme ve daha geniş ekonomiye yönelik tehditleri önleyecek”

Öte yandan Yellen, Hazine’nin dijital varlıkları anlamayı ve bunları icra emri parametreleri dahilinde nasıl düzenleyeceğini öğrenmede atacağı bir sonraki adımı da özetledi.

ABD’den kripto para yasasıyla ilgili yürütme emrinin sızdırılmasıyla birlikte kripto para birimleri sabah saatlerinde yukarı yönlü bir seyir izledi.

BITCOIN YÜZDE 8’DEN FAZLA ARTTI

Bitcoin, 38 bin 700 dolar seviyelerinden ilk etapta 40 bin dolar desteğini kırarak 41 bin 888 dolara kadar yükseldi. Bitcoin’de değer kazancı yüzde 8’in üzerine çıktı.

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise bugün 2 bin 575 dolar seviyesinden 2 bin 729 dolara kadar yükselerek yüzde 6’ya yakın prim yaptı.

100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ

Kripto paraların toplam sermaye değeri ise 1.69 trilyon dolardan 1.80 trilyon dolara çıkarak birkaç saat içerisinde 100 milyar dolardan fazla arttı.

ELON MUSK’TAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Kripto para birimlerinde sert yükseliş hareketi sürerken, Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk’tan kripto para yatırımcılarını heyecanlandıracak bir paylaşım geldi.

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden dünyaca ünlü şirketlerin logolarının yer aldığı bir paylaşım yaptı. Samsung, Toshiba, Nakamichi, Motorola gibi dev markaların isimlerinin baş harflerine dikkat çekerek esprili bir dille Bitcoin’in yaratıcısı 'Satoshi Nakamoto'yu andı.

Elon Musk’ın paylaşımı kısa süre içerisinde 130 binden fazla beğeni aldı. Musk'ın esprili tweeti takipçileri arasında alay konusu oldu.