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Kripto paralar kısa sürede ağır yara aldı

Twitter’ın Bitcoin ile bahşiş uygulamasını devreye alacağını açıklamasının ardından 45 bin dolar seviyesine kadar yükseliş kaydeden Bitcoin, Çin’den gelen regülasyon hamlesiyle birlikte 1.5 saat içerisinde 2 bin 800 dolardan fazla değer kaybetti. Bitcoin özelinde yaşanan sert satış baskısı kripto paraların geneline yansıdı. İşte piyasaya dair merak edilenler…

24.09.2021 - 13:25 | | UZMANPARA
Kripto paralar kısa sürede ağır yara aldı

Kripto paralar Çin’den gelen regülasyon hamleleriyle kan kaybetmeye devam ediyor. Twitter’ın iOS kullanıcıları için Bitcoin bahşiş uygulamasını devreye aldığını açıklamasının ardından lider coin 45 bin 200 dolar seviyesine kadar yükseliş kaydetmişti.

Bitcoin öncülüğünde yaşanan toparlanma eğilimi kripto para piyasasını etkilerken, bugün Çin tarafından gelen kripto para madenciliği ve ticaretine yönelik açıklamaların ardından piyasa resmen kırmızıya büründü.

Çin, kripto para madencilerine yönelik bir bildiri yayımladı. Buna göre yeni kripto para madenciliği projelerine finansal destek sağlanması sıkı şekilde yasaklanacak.

Kripto para madenciliği projelerinin elektrik piyasalarında yer almalarına imkan verilmeyecek.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Yeni kripto para madenciliği projeleri üzerindeki enerji tüketim kontrolleri güçlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Çin Halk Bankası cephesinden ise "Kripto para ile ilgili faaliyetler yasa dışıdır." açıklaması geldi.

2 BİN 800 DOLARIN ÜZERİNDE KAYIP

Kripto paralara yönelik regülasyon açıklamalarının ardından Bitcoin, 45 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görürken anında çakıldı. 1.5 saat içerisinde 42 bin 180 dolara kadar düşen lider coin 2 bin 800 doların üzerinde değer kaybetti.

Kripto paralar kısa sürede ağır yara aldı

ETHEREUM DA AĞIR YARA ALDI

Altcoinlerin gözdesi Ethereum, bu gelişmeyle birlikte 3 bin dolar civarından 2 bin 851 dolara kadar düşüş gösterdi. Ethereum’da değer kaybı 1.5 saat içerisinde 150 doları geçti.

ZİRVEDEKİLER ÇAKILDI

Aynı zaman dilimi içerisinde Cardano’nun ADA’sı 2.32 dolardan 2.12 dolara, Solana 146 dolardan 133 dolara kadar geri çekilirken, Ripple 0.99 dolardan 0.92 dolara kadar düştü.

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