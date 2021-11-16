Kripto paralar sert düştü

Geçtiğimiz hafta kripto paralar, Bitcoin’in 69 bin doları aşarak tarihi rekora ulaşması ve Ethereum’un 4 bin 868 dolar ile tüm zamanların zirvesine çıkmasıyla toparlanma kaydetmişti. Bu gelişmeyle birlikte kripto paraların toplam değeri 3 trilyon doları aşarken, bugün itibarıyla gelen satış rüzgarı piyasayı altüst etti.

ABD Başkanı Joe Biden, kripto para vergi raporlama zorunluluğunu içeren altyapı yatırım paketini imzaladı. Kripto para yatırımcıları üzerinde yükümlülük getirecek olan bu gelişme sonrası piyasa adeta kırmızıya büründü.

BITCOIN RESMEN ÇAKILDI

Bugünkü fiyat hareketine bakıldığında Bitcoin 69 bin dolar ile tarihi zirvenin yüzde 12.6 altına inerek 60 bin 293 dolara kadar geri çekildi. Bitcoin saat 11.40 itibarıyla yüzde 4.15 oranında düşüşle 60 bin 973 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM DA GERİLİYOR

Geçtiğimiz hafta rekor fiyata ulaşan Ethereum, bugün gerçekleşen satış baskısının etkisiyle 4 bin 252 dolara kadar geri çekildi. Lider altcoin saat 11.40 itibarıyla yüzde 5.42 oranında düşüşle 4 bin 313 dolardan işlem görüyor.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ DÜŞÜYOR

Geçtiğimiz hafta Bitcoin ve Ethereum’da görülen yükseliş ile 3 trilyon doları aşan kripto paraların toplam piyasa değeri bugün itibarıyla 2.59 trilyon dolara kadar geri çekildi. Saat 11.40 itibarıyla toplam piyasa değeri yüzde 4.34 oranında düşüşle 2.64 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor.