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Kripto paralar sert düştü

Kripto paralar hafta sonuna kan kaybederek girdi. Özellikle sabah saatlerinde satışların derinleşmesiyle birlikte piyasa resmen kırmızıya büründü. Bitcoin yüzde 20’den fazla değer kaybederek 42 bin dolara kadar gerilerken, lider altcoin Ethereum da yüzde 17 oranında düşüşle 3 bin 500 dolara kadar geri çekildi. Peki piyasada gerçekleşen satışların sebebi ne? İşte detaylar…

04.12.2021 - 09:26 | | UZMANPARA
Kripto paralar sert düştü

Kripto paralar son günlerin en kötü performansını gerçekleştiriyor. Güne 53 bin dolar seviyesinin üzerinde başlayan piyasanın amiral gemisi Bitcoin, 3 saat içerisinde yüzde 20’den fazla değer kaybetti ve 42 bin dolara kadar geri çekildi.

Dip seviyeyi gördükten sonra bir miktar toparlanma kaydeden Bitcoin şu dakikalarda 46 bin 800 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin’de gerçekleşen sert düşüşle birlikte kripto paraların geneli resmen çakıldı. Güne 4 bin 200 dolar seviyesinden başlayan Ethereum, yüzde 17 oranında değer kaybederek 3 bin 500 dolara geriledi. An itibarıyla Ethereum, 3 bin 800 dolar seviyesinden işlem görüyor.

500 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU

Kripto paraların toplam piyasa değeri 2.43 trilyon dolar seviyesinden hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 1.88 trilyon dolara çekildi. Gün içerisinde gelen satışların etkisiyle 500 milyar dolardan fazla gerileyen kripto paraların toplam piyasa değeri yüzde 20’den fazla düştü.

PİYASADAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Piyasanın genelinde yaşanan sert gerileme, Güney Afrika’da ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantının küresel piyasaları etkilemesinden geliyor. Geçtiğimiz hafta ABD borsaları bu gelişmeyle birlikte baskı altında kalırken, bu etki kripto para piyasasında da görülmüştü.

Öte yandan zincir üstü veri sağlayıcı Santiment, Bitcoin borsa girişlerinin, borsa çıkışlarını yavaş yavaş geride bıraktığını bildirdi.

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