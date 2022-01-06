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Kripto paralar sert düştü

Kripto para piyasası geçtiğimiz gün gerçekleşen satış baskısının etkisiyle resmen kırmızıya büründü. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarında şahin mesajlar vermesiyle dijital varlıklarda düşüş hız kazandı. İşte detaylar…

06.01.2022 - 09:56 | | UZMANPARA
Kripto paralar sert düştü

Kripto paralar arasında sermaye değeri en yüksek dijital varlık Bitcoin, ocak ayı itibarıyla dar bir fiyat aralığında hareket ediyordu. Genel olarak 48 bin dolar ile 45 bin dolar arasında seyreden Bitcoin geçtiğimiz gün Fed tutanaklarının yayınlanmasıyla birlikte sert kayıp yaşadı.

Fed toplantı tutanaklarında faiz artışının beklenenden önce gerçekleşebileceği belirtildi. Fed’in sıkı para politikasına yönelik verdiği mesajlar sonrası kripto paralarda satışlar derinleşti.

BITCOIN SERT DÜŞTÜ

Geçtiğimiz gün Fed toplantı tutanakları öncesi 46 bin dolar seviyesinde hareket eden Bitcoin, şahin mesajların gelmesiyle birlikte 42 bin 500 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Günlük bazda fiyat hareketine bakıldığında Bitcoin’de değer kaybı yüzde 5’i aştı. Bitcoin bugün ise 43 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

1 SAATTE 246 MİLYON DOLAR TASFİYE OLDU

Geçtiğimiz gün 1 saat içerisinde Bitcoin’de uzun ve kısa pozisyonlarda 246 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Piyasanın likit olmasıyla birlikte satışlar derinleşti ve korku eğilimi arttı.

ETHEREUM DA GERİLEDİ

Bitcoin’in yanı sıra en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi olan Ethereum da geçtiğimiz gün değer kaybetti. Ethereum 3 bin 700 dolar seviyelerinden hızla düşüşe geçerek 3 bin 415 dolara kadar geri çekildi. Ethereum’da günlük değer kaybı yüzde 6’yı aştı. Ethereum bugün 3 bin 500 dolar seviyesinin altında işlem görüyor.

SATIŞLAR PİYASANIN GENELİNE YANSIDI

Bitcoin ve Ethereum’da gerçekleşen satışlar piyasanın geneline yansıdı. Kripto paraların toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün 2 trilyon doların altına sarktı.

Kripto paraların toplam piyasa değeri bugün 2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

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