'Kripto paralar son derece kusurlu'

Montreal Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte konuşan Lane, "Bitcoin gibi kripto para birimlerinin" geleceğin parası olmayacağını ileri sürdü ve dijital para konularında yalnızca merkez bankalarının kamu yararı için gerekli tüm kriterleri karşılayabileceğini vurguladı.

BoC'nin kendi dijital parasını çıkartma konusundaki çalışmalarına da değinen Lane, Covid-19 pandemisinin, bankanın bu konudaki çalışmalarına hız kazandırdığını vurguladı.