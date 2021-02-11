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11.02.2021 - 08:20 | | DHA

'Kripto paralar son derece kusurlu'

Kanada Merkez Bankası (BoC) Başkan Yardımcısı Timothy Lane, kripto paraları "son derece kusurlu" bir ödeme yöntemi olarak nitelendirdi ve ana akım kripto para birimlerindeki son günlerde yaşanan hızlı yükselişleri için de "spekülatif manya" dedi.

'Kripto paralar son derece kusurlu'
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Montreal Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte konuşan Lane, "Bitcoin gibi kripto para birimlerinin" geleceğin parası olmayacağını ileri sürdü ve dijital para konularında yalnızca merkez bankalarının kamu yararı için gerekli tüm kriterleri karşılayabileceğini vurguladı.

BoC'nin kendi dijital parasını çıkartma konusundaki çalışmalarına da değinen Lane, Covid-19 pandemisinin, bankanın bu konudaki çalışmalarına hız kazandırdığını vurguladı.

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