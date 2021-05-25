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'Kripto paralar tehlikeli'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, kripto paralar konusunda uzun süredir dile getirdiği endişelerini tekrarladı. Bailey, kripto paralar ve benzer varlıkların halk için bir tehlike olduğunu savundu.

25.05.2021 - 08:10 | | Foreks
'Kripto paralar tehlikeli'

Britanya Parlamentosu Hazine Komitesi'nde konuşan Bailey, "Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum, çünkü onlar tehlikeli, orada büyük bir heyecan, heves var" diye konuştu.

BoE Başkanı daha önce yaptığı açıklamalarda da insanların ancak tüm paralarını kaybetmeye hazır olduklarında kripto paralara yatırım yapmaları gerektiğini söylemişti.

Bailey, Komite'deki konuşmasında, Britanya'da fiyat baskılarının koronavirüs salgını kaynaklı arz darboğazları yaşayan bir elin parmakları kadar sektörün ötesine yayılması halinde BoE'nin para politikası duruşunu yeniden düşünmesinin gerekebileceğini de ifade etti.

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