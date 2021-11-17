Kripto paralar toparlanıyor

Geçtiğimiz gün ABD’de Başkan Joe Biden’ın kripto para vergi raporlama zorunluluğunu da içeren altyapı yatırım paketini imzalamasının ardından piyasada satışlar derinleşti.

Bu gelişmeyle birlikte piyasanın amiral gemisi Bitcoin dün 63 bin 600 dolar seviyelerinden 58 bin 574 dolara kadar geri çekildi ve 60 bin 58 dolardan kapandı.

BITCOIN DİP SEVİYEDEN GERİ DÖNDÜ

Bugüne ise 60 bin doların hemen üzerinde başlayan Bitcoin, 58 bin 373 dolara kadar gerileyerek 28 Ekim tarihinden bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Hafta başında 66 bin 400 dolar civarında hareket eden Bitcoin bugün gördüğü dip seviyenin ardından 8 bin dolar değer kaybetti. Lider coin öğleden sonra gelen tepki alımlarının etkisiyle pozitif seyre yöneldi.

Yeniden 60 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin saat 16.12 itibarıyla yüzde 0.59 oranında yükselişle 60 bin 410 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM DA YÜKSELİYOR

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci kripto para olan Ethereum ise bugün 4 bin 63 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Öğleden sonra toparlanma kaydeden Ethereum, saat 16.12 itibarıyla yüzde 0.57 oranında primle 4 bin 233 dolardan işlem görüyor.

TOPARLANMA PİYASANIN GENELİNE YANSIDI

Bugünkü satıcılı seyirle birlikte 2.47 trilyon dolara kadar geri çekilen kripto paraların toplam piyasa değeri Bitcoin ve Ethereum’da görülen toparlanmanın etkisiyle 2.58 trilyon dolar seviyesine kadar yükseldi.