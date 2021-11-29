Kripto paralar toparlanıyor

Kripto para birimleri cuma günü gelen sert satışın ardından haftanın ilk işlem gününde toparlanma eğilimi gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta cuma günü Güney Afrika’da yeni varyant omicronun ortaya çıkmasıyla dünya genelinde pandeminin kötüleşebileceğine yönelik beklentiler yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte piyasalarda risk iştahı artarken, kripto paralarda sert satışlar görüldü.

CUMA GÜNÜ PİYASA TEPETAKLAK OLDU

Sermaye değeri bakımından piyasanın lideri Bitcoin cuma günü 59 bin dolar seviyelerinden 53 bin 500 dolara kadar düştü. Yüzde 9’a yakın kayıpla günü tamamlayan Bitcoin’de satışların derinleşmesi diğer kripto para birimlerini de etkiledi. Ethereum da 4 bin dolar seviyesinin altına sarkarken yüzde 10’dan fazla değer kaybetti.

Piyasa genelini etkileyen satış baskısında özellikle kaldıraçlı işlemlerde görülen tasfiyeler etkili oldu. Cuma günü 1 saat içerisinde 300 milyon dolarlık pozisyon tasfiye olurken, bu durum piyasada ani düşüşün fitilini ateşledi.

DSÖ PİYASALARI RAHATLATTI

Yeni varyanta ilişkin DSÖ’nün açıklamalarıyla para ve emtia piyasalarında risk iştahı toparlanma kaydetti. DSÖ, omicron varyantıyla ilgili henüz virüsün diğer mutasyonlardan daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir verinin bulunmadığını kaydetti.

DSÖ’nün açıklamalarının ardından omicron varyantına ilişkin endişeler bir nebze de olsa azalırken bu durum kripto para piyasasına da yansıdı.

BITCOIN 58 BİN DOLARI AŞTI

Hafta sonu yönünü yukarıya çeviren kripto paralarda bugün itibarıyla yükseliş sürüyor. Bitcoin yeniden 58 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bitcoin’de görülen toparlanmayla birlikte piyasanın genelinde artış eğilimi dikkat çekiyor. Altcoinlerin lideri Ethereum 4 bin 300 dolar seviyesini kırarak primli seyrediyor.