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Uzmanpara'Kripto paralar ülkeleri istikrarsız kılabilir'
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'Kripto paralar ülkeleri istikrarsız kılabilir'

Eski Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton kripto paralara, bunların nihayetinde tüm ülkeleri zayıflatma gücüne sahip olduğunu söyleyerek sert bir eleştiride bulundu.

19.11.2021 - 11:13 |
'Kripto paralar ülkeleri istikrarsız kılabilir'

Clinton, cuma günü Singapur'da gerçekleştirilen Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'ndaki bir panelde video yoluyla yaptığı açıklamada, tüm dünyada hükümetlerin dezenformasyon ve yapay zeka dahil bir dizi yeni zorlukla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton, "Ulus devletlerin daha büyük bir dikkat ayıracağını umduğum diğer bir alan, kripto paraların yükselişi. Zira onlarla alışveriş yapmak için yeni koinlerin kelimenin tam anlamıyla madenciliğine yönelik ilginç ve bir anlamda egzotik çabalar, para birimlerini zayıflatma, doların rezerv para birimi olarak rolünü zayıflatma, ülkelerde istikrarsızlık yaratma ve belki de küçük olanlarla başlayıp daha da büyüme potansiyeli taşıyor" dedi.

BloombergHT'de yer alan habere göre Clinton bu yorumları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "çok büyük bir hacker topluluğunu, dezenformasyon ve siber savaş için uğraşan kişileri" görevlendirmekle eleştirirken yaptı.

Clinton 2017'de, bir yıl önce düzenlenen başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı yenilgisi konusunda, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) tartışmaya açık kararları ile birlikte Rusya'yı müdahalede bulunmakla itham etmişti. Clinton, seçim kampanyası sırasında iç e-posta yazışmalarının heklenmesinde ve bunların daha sonra WikiLeaks yoluyla ifşasının koordine edilmesinde Rusya'nın rolünün altını çizmişti.

Clinton Singapur'daki forumda, "Putin, etrafındaki oligarşik zümre ile birlikte, birçok devlet dışı aktörü kendi kişisel ve aynı zamanda milliyetçi amaçları için kullandı ve bunun gittikçe daha büyük bir tehdit haline geleceğini düşünüyorum" dedi.

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