Kripto paralar yönünü yukarı çevirdi

Kripto para birimlerinde bugün pozitif bir seyir izleniyor. Sermaye değeri bakımından en yüksek hacimli dijital varlık Bitcoin yüzde 1.89 oranında primle 38 bin dolar seviyesinde hareket ediyor.

Bitcoin çarşamba günü büyük bir kayıp yaşayarak yüzde 4’ten fazla düşmüştü. 36 bin dolar seviyesine geriledikten sonra yönünü yukarı çeviren Bitcoin gözünü 40 bin dolar seviyesine dikti.

BITCOIN’DE FİYAT DİP SEVİYEDEN DÖNDÜ MÜ?

Bitcoin’de gerçekleşen büyük düşüşün etkisiyle birçok analist fiyatın 30 bin dolar seviyesi altına çekileceğini düşünürken, Bitcoin son günlerde toparlanma kaydederek primli bir seyir izledi. Fakat bu durum Bitcoin’in yeni dip seviyelere doğru düşmeyeceği anlamını taşımıyor.

BITCOIN, 20 GÜNLÜK ORTALAMANIN ALTINDA

Son günlerde 36 bin dolar ile 39 bin dolar bandı arasında sıkışan Bitcoin, 23 Ocak tarihinden bu yana toparlanma eğilimi gösteriyor. Bitcoin bugün 20 günlük hareketli ortalama seviyenin altında yer alıyor.

BITCOIN DÜŞEN TREND KANALINDA HAREKET EDİYOR

10 Kasım tarihinde 69 bin doları görerek tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, bu tarihten sonra ayı piyasasına girdi. Bitcoin bugün zirve seviyenin yüzde 46 oranında altında işlem görüyor.

10 Kasım tarihinden bugüne fiyat hareketine bakıldığında ise Bitcoin’in düşen kanal bölgesinde hareket ettiği görülüyor. Düşen kanal Bitcoin’in destek ve direnç noktaları üzerinden çekilen çizgilerle fiyatın aşağı yönlü hareket ettiğini gösteren bir formasyondur.

41 BİN 500 DOLAR KRİTİK

Bitcoin’de yükselişlerin devam edebilmesi için analistler 41 bin 500 dolar seviyesine dikkat çekiyor. Bu seviye üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışla birlikte Bitcoin’de iyimser bir beklenti ortaya çıkabilir.

İŞTE PİYASADA SON DURUM

Bitcoin’de görülen primli seyir bugün piyasanın geneline yansıdı. Ethereum yüzde 5.25 oranında yükselişle 2 bin 835 puan seviyesinde hareket ederken, kripto paraların toplam piyasa değeri yüzde 1.96 oranında artışla 1.73 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.