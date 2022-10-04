Kripto paralar yönünü yukarı çevirdi

Son dönemde özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam etmesinin ektisiyle riskli varlıklarda düşüş hızlanmıştı. Hisse piyasaları ve kripto para birimlerinde büyük kayıplar görülürken, yatırımcılar piyasalardaki değişimleri dikkatle takip ediyordu. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ABD’den gelen kritik veri sonrası piyasalarda yön değişti.

İŞTE KRİPTO PARALARI YÜKSELTEN GELİŞME

ABD’de imalat PMI verilerinin beklentilerin altında kalması Fed’in agresif faiz artırımı konusundaki tutumunun yumuşayacağı beklentilerini ortaya koydu. Fed enflasyonla mücadele ederken agresif sıkılaştırma adımlarını hızlandırdı, bu durum resesyon ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Ekonomik verilerin zayıflama göstermesi ise Fed’in para politikası üzerinde önemli rol oynuyor. Ekonominin resesyona girmemesi için Fed’in agresif sıkılaştırma adımlarını sürdürmeyeceği beklentileri piyasalarda fiyatlamaları etkiledi.

Fed'in kasım ayında bir faiz artırımı daha yaptıktan sonra faiz artırımlarına ara vererek verileri izlemeye yöneleceği yönündeki beklentilerin ön plana çıkmaya başlamasının ardından hisse piyasaları ve kripto paralarda toparlanma görüldü.

DOLAR ENDEKSİNDE SERT DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 114’lü seviyeleri aşarak 20 yılın rekorunu kıran dolar endeksi bu tarihten sonra düşüşe geçmişti. Dün dolar endeksinin 111’li seviyelerin altına inmesi kripto paraların yükselişinde etkili oldu.

BITCOIN, 20 BİN DOLARA KOŞUYOR

Geçtiğimiz güne 19 bin doların üzerinde başlayan Bitcoin, akşamüzerine doğru toparlanma göstererek 19 bin 719 dolara kadar yükseldi. Lider coin bugün de artışını sürdürerek 19 bin 870 dolara kadar çıktı. Böylelikle Bitcoin, 20 bin dolar olan kritik seviyeye yaklaşmış oldu.

ETHEREUM DA TOPARLANIYOR

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum fiyatı ise geçtiğimiz gün yüzde 3’ün üzerinde primli seyretti. Dün bin 329 dolara kadar yükselen Ethereum bugün bin 342 doları gördü.

TOPLAM SERMAYE DEĞERİ 900 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde gerçekleşen alımların etkisiyle birlikte kripto paraların genelinde pozitif hava hakim. Dün 900 milyar dolar düzeyini aşan dijital varlıkların toplam sermaye değeri bugün 916 milyar dolar seviyesine kadar çıktı.