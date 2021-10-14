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Kripto paralar yükselişe geçti

Kripto paralar ekim ayına oldukça hareketli bir başlangıç yaptı. Piyasanın lideri Bitcoin bugün sabah saatlerinde 58 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak aylık bazda en yüksek artışını kaydetti. Peki kripto paraların genelinde son durum ne? İşte piyasaya dair merak edilen gelişmeler…

14.10.2021 - 10:09 | | UZMANPARA
Kripto paralar yükselişe geçti

Kripto paralar yükseliş serisine Bitcoin öncülüğünde kaldığı yerden devam ediyor. Eylülde genel olarak satıcılı seyreden kripto paralar, ekim ayı itibarıyla kayıplarını telafi ederek boğa sinyali veriyor.

29 Eylül’de 40 bin 753 dolara kadar düşen Bitcoin, bu tarihten itibaren yükselerek gözünü 60 bin dolara dikti.

Kripto paralar yükselişe geçti

15 GÜNDE YÜZDE 43 DEĞER KAZANDI

Bugün sabah saat 5.00’te 58 bin 532 dolara kadar yükselen Bitcoin, aylık bazda zirveyi gördü. 29 Eylül itibarıyla yükseliş trendine giren Bitcoin 15 gün içerisinde yüzde 43’ten fazla değer kazandı.

Kripto paralar yükselişe geçti

EN YÜKSEK HACİMLİLER TOPARLANIYOR

Bitcoin’de gelişen fiyat hareketlerinin etkisiyle en yüksek hacimli kripto paralar da toparlanma kaydediyor. Altcoinlerin lideri Ethereum bugün 3 bin 662 dolar, Ripple 1.14 dolar, Solana 152 dolar, Dogecoin 0.2403 dolara kadar yükselirken, Cardano ve Polkadot satıcılı seyrediyor.

Cardano 2.17 dolar, Polkadot ise 41.03 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasanın iki önemli kripto parasında satışlar, düşük hacimlerle görülüyor.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ YÜKSELİYOR

Kripto paraların genelinde yaşanan toparlanma eğilimiyle birlikte toplam piyasa değeri bugün yükseliyor.

Bu gelişmeyle birlikte kripto paraların toplam piyasa değeri 2.44 trilyon doları aştı.

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