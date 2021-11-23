Kripto paralara ilgi giderek artıyor

Fidelity, UBS ve State Street, kripto fon pazarına girmeyi inceliyorlar.

Financial Times'ın haberine göre bu 3 finans kuruluşu, rakipleri BlackRock ve Invesco gibi Bitcoin benzeri kripto paralara yatırım yapma imkanı ile varlık yatırım ürünleri piyasaya sunmayı değerlendirdiklerini vurguladılar.

Morningstar'ın verilerine göre, Avrupalı borsa yatırım fonlarındaki kripto paralara yönelik varlık tutarı 10,5 milyar euro seviyesine ulaştı.