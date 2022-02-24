Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKripto paralarda büyük kayıp
HaberlerUzmanpara Haberleri Kripto paralarda büyük kayıp

Kripto paralarda büyük kayıp

Kripto para piyasası Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat başlatmasıyla birlikte sert bir kayıp yaşadı. Rus ordusunun Ukrayna başkenti Kiev’in de dahil olduğu birçok şehre füze saldırısı gerçekleştirmesiyle savaş resmen başladı. Piyasada risk iştahının azalmasıyla birlikte Bitcoin yüzde 8, Ethereum yüzde 11’e yakın değer kaybetti. İşte detaylar…

24.02.2022 - 09:16 | | UZMANPARA
Kripto paralarda büyük kayıp

Kripto paralar bugün Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı gerçekleştirmesi sonrası resmen kırmızıya büründü. Rusya’nın Ukrayna’daki birçok şehre füze saldırısı yapmasıyla birlikte savaş resmen başlamış oldu.

Kripto para piyasasında risk iştahı azalırken en yüksek hacimlilerde büyük kayıp yaşandı. Bitcoin, 34 bin 322 dolara kadar düşerek yüzde 8’e yakın değer kaybetti. Bitcoin gün içerisinde en düşük seviyeyi görmesinin ardından kısmi toparlanma kaydederek 35 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

10 Kasım'da 69 bin doları görerek tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, bugün zirve seviyesinin yüzde 50 altında hareket ediyor.

Ethereum ise 2 bin 300 dolar seviyesinin altına inerek yüzde 11’e yakın düştü. Dip seviyeyi gördükten sonra kayıplarının bir kısmını telafi eden Ethereum, 2 bin 340 dolar civarında seyrediyor.

34 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Analistler Bitcoin’in 34 bin dolar seviyesinde güçlü bir destek noktasının olduğunu kaydederken, fiyatın bu seviyenin altına düşmesi durumunda ise satışların daha da derinleşebileceği belirtiliyor.

KRİPTO PARALARIN TAMAMI ÇAKILDI

Kripto paraların toplam sermaye değeri ise 1.66 trilyon dolar seviyelerinden hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 1.51 trilyon dolara geriledi. Bu gelişmeyle birlikte kripto paraların toplam piyasa değeri yüzde 9 oranında değer kaybetti. Şu sıralarda ise 1.53 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

YARIM MİLYAR DOLARA YAKIN KRİPTO PARA BUHARLAŞTI

Kripto paralarda gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle birlikte son 24 saat içerisinde kaldıraçlı işlemlerde büyük tasfiyeler görüldü. Piyasada 463 milyon dolarlık kripto para buhar olurken, tek seferde en yüksek tasfiye 3.2 milyon dolarla Bitmex borsasında gerçekleşti.

Son 24 saat içerisinde Bitcoin'de 32 milyon dolar, Ethereum'da ise 35 milyon dolar buharlaştı.

NATO'dan Rusya'da ağır tehdit: Yüzlerce jetimiz hazır!
Eskisi gibi olmayacak! Altında kritik gelişme
6 Rus savaş uçağı düşürüldü, 50 Rus askeri öldürüldü
Havada ve karada büyük fark! İki ülkenin askeri gücü ortaya çıktı
Bugün onaylanıyor! Dünyadan Rusya'ya ağır yaptırım
Halk panik halinde akın etti! Ukrayna yasakladı
Piyasalar altüst oldu! Tarihi çöküş başladı
Lucescu: Umarım bu beyinsizler savaşı durdurur
'Yıllar geçtikçe daha az yabani oldum!'
Ukraynalı futbolcudan Putin'e çok sert sözler! 'Umarım en acılı şekilde ölürsün, yaratık!'
Vesikalık fotoğraf uyarısı: Yüklemeyin'
Gırtlak kanserine yakalandı, sesini kaybetti! 'Ünlü şarkıcı borç içinde'
İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Geri sayıma geçildi
Devasa bir gökdelen büyüklüğünde! İstikamet Dünya...
2022’de Tahincioğlu’ndan 4 Yeni Proje!
NATO'dan Rusya'da ağır tehdit: Yüzlerce jetimiz hazır!
NATO'dan Rusya'da ağır tehdit: Yüzlerce jetimiz hazır!
Eskisi gibi olmayacak! Altında kritik gelişme
Eskisi gibi olmayacak! Altında kritik gelişme
6 Rus savaş uçağı düşürüldü, 50 Rus askeri öldürüldü
6 Rus savaş uçağı düşürüldü, 50 Rus askeri öldürüldü
Havada ve karada büyük fark! İki ülkenin askeri gücü ortaya çıktı
Havada ve karada büyük fark! İki ülkenin askeri gücü ortaya çıktı
Bugün onaylanıyor! Dünyadan Rusya'ya ağır yaptırım
Bugün onaylanıyor! Dünyadan Rusya'ya ağır yaptırım
Halk panik halinde akın etti! Ukrayna yasakladı
Halk panik halinde akın etti! Ukrayna yasakladı
Piyasalar altüst oldu! Tarihi çöküş başladı
Piyasalar altüst oldu! Tarihi çöküş başladı
Lucescu: Umarım bu beyinsizler savaşı durdurur
Lucescu: Umarım bu beyinsizler savaşı durdurur
'Yıllar geçtikçe daha az yabani oldum!'
'Yıllar geçtikçe daha az yabani oldum!'
Ukraynalı futbolcudan Putin'e çok sert sözler! 'Umarım en acılı şekilde ölürsün, yaratık!'
Ukraynalı futbolcudan Putin'e çok sert sözler! 'Umarım en acılı şekilde ölürsün, yaratık!'
Vesikalık fotoğraf uyarısı: Yüklemeyin'
Vesikalık fotoğraf uyarısı: Yüklemeyin'
Gırtlak kanserine yakalandı, sesini kaybetti! 'Ünlü şarkıcı borç içinde'
Gırtlak kanserine yakalandı, sesini kaybetti! 'Ünlü şarkıcı borç içinde'
İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Geri sayıma geçildi
İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Geri sayıma geçildi
Devasa bir gökdelen büyüklüğünde! İstikamet Dünya...
Devasa bir gökdelen büyüklüğünde! İstikamet Dünya...
2022’de Tahincioğlu’ndan 4 Yeni Proje!
2022’de Tahincioğlu’ndan 4 Yeni Proje!