Kripto paralarda büyük kayıp

Kripto paralar bugün Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı gerçekleştirmesi sonrası resmen kırmızıya büründü. Rusya’nın Ukrayna’daki birçok şehre füze saldırısı yapmasıyla birlikte savaş resmen başlamış oldu.

Kripto para piyasasında risk iştahı azalırken en yüksek hacimlilerde büyük kayıp yaşandı. Bitcoin, 34 bin 322 dolara kadar düşerek yüzde 8’e yakın değer kaybetti. Bitcoin gün içerisinde en düşük seviyeyi görmesinin ardından kısmi toparlanma kaydederek 35 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

10 Kasım'da 69 bin doları görerek tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, bugün zirve seviyesinin yüzde 50 altında hareket ediyor.

Ethereum ise 2 bin 300 dolar seviyesinin altına inerek yüzde 11’e yakın düştü. Dip seviyeyi gördükten sonra kayıplarının bir kısmını telafi eden Ethereum, 2 bin 340 dolar civarında seyrediyor.

34 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Analistler Bitcoin’in 34 bin dolar seviyesinde güçlü bir destek noktasının olduğunu kaydederken, fiyatın bu seviyenin altına düşmesi durumunda ise satışların daha da derinleşebileceği belirtiliyor.

KRİPTO PARALARIN TAMAMI ÇAKILDI

Kripto paraların toplam sermaye değeri ise 1.66 trilyon dolar seviyelerinden hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 1.51 trilyon dolara geriledi. Bu gelişmeyle birlikte kripto paraların toplam piyasa değeri yüzde 9 oranında değer kaybetti. Şu sıralarda ise 1.53 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

YARIM MİLYAR DOLARA YAKIN KRİPTO PARA BUHARLAŞTI

Kripto paralarda gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle birlikte son 24 saat içerisinde kaldıraçlı işlemlerde büyük tasfiyeler görüldü. Piyasada 463 milyon dolarlık kripto para buhar olurken, tek seferde en yüksek tasfiye 3.2 milyon dolarla Bitmex borsasında gerçekleşti.

Son 24 saat içerisinde Bitcoin'de 32 milyon dolar, Ethereum'da ise 35 milyon dolar buharlaştı.