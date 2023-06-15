Kripto paralarda büyük kayıp

Yaklaşık 10 gün önce ABD'nin sermaye piyasaları denetim ve gözetim kurumu SEC, Binance ve Zhao'ya karşı Washington DC'de dava açtı ve 13 suçlama yöneltmişti.

Binance ve Zhao'nun bir "düzenbazlık ağı" işlettiklerini iddia eden SEC, Binance'ın işlem hacimlerini yapay şekilde etkilediğini, Amerikalı müşterilerin platformu kullanmalarını engellemediğini ve piyasa gözetim kontrolleri konusunda yatırımcıları yanılttığını öne sürmüştü.

SEC DAVASI SONRASI BITCOIN’DE ÇOK SERT DÜŞÜŞ

Kritik gelişme sonrasında Bitcoin, 5 Haziran’da yüzde 5’in üzerinde değer kaybederken, kripto paraların geneli resmen kırmızıya büründü. Bitcoin bu tarihten sonra toparlanamayarak cansız seyre yönelmişti.

Bitcoin son 10 gün içerisinde defalarca 25 bin 300 dolar civarına geriledi. Son 4 günde ise piyasada derinlik kalmadı. Yatırımcıların piyasadan çıkmasıyla birlikte Bitcoin fiyatında ani değişimler görülmedi.

BINANCE, SEC İLE ANLAŞMAK İSTİYOR

Öte yandan SEC tarafından dava edilen Binance US, ılımlı yaklaşımla tüm platformdaki işlemlerin durdurulmasının önüne geçmek için SEC'le çalışma kararı aldı.

Binance US'da bulunan tüm varlıkların dondurulmasından kaçınmayı sağlayacak anlaşma neticesinde milyarlarca dolar büyüklüğündeki fon korunmuş olacak.

Binance US’un SEC ile anlaşma kararı alması piyasada olumlu bir hava yaratmadı. Bitcoin, son günlerde 26 bin dolar sınırında yatay hareket ediyordu.

FED FAİZ KARARI SONRASI DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı dün açıklandı. Fed politika faizini beklentilere paralel yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit tuttu. Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell yakın zamanda faiz indirimi olmayacağını, ilerleyen toplantılarda faiz artırımı olabileceğini söyledi.

FED FAİZ KARARI SONRASI BITCOIN’DEN İLK TEPKİ

Bu yıl faiz indirimi olabileceğine yönelik ihtimallerin ortadan kalkmasıyla birlikte kripto paralarda sert düşüşler görüldü.

Fed faiz kararı öncesinde 25 bin 700 dolar civarında seyreden Bitcoin, 24 bin 823 dolara kadar geriledi. Bitcoin böylelikle 3 ayın en düşük seviyesini test etti. Bitcoin dün yüzde 3’ten fazla değer kaybetti.

Bugün de düşüş eğilimini sürdüren Bitcoin şu dakikalarda 25 bin 003 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ETHEREUM’DA KAYIP DERİNLEŞTİ

Son zamanlarda Ethereum fiyatındaki ani düşüşler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Dün Bitcoin’den daha fazla düşüş gösteren Ethereum yüzde 5’in üzerinde kayıp verdi.

Fed kararı öncesi 1740 dolar seviyesi civarında hareket eden Ethereum, 1630 dolara kadar geriledi. Ethereum’da günlük bazda değer kaybı yüzde 5’i aştı. Ethereum fiyatı da 3 ayın en düşük seviyesini test etmiş oldu.

Ethereum bugün düşüşünü devam ettirerek 1643 dolardan işlem görüyor.