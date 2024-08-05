Kripto paralarda büyük kayıp

Küresel piyasalarda yaşanan satış dalgası kripto paralara da yansıyor. Geçen hafta Orta Doğu’da yaşanan çatışmaların jeopolitik riskleri körüklemesi ve ABD’den gelen son ekonomik verilerin resesyona işaret etmesiyle piyasalarda kayıplar hızlandı.

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ABD’de cuma günü tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında geldi. Bu durum resesyon endişelerini artırırken piyasalarda satış baskısını artırdı.

BITCOIN, 6 AYIN DİBİNE YAKIN

Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin bugün 49 bin dolara kadar gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesine yaklaştı. Bitcoin an itibarıyla 50 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Bitcoin’in ardından piyasanın en yüksek hacimli ikinci dijital varlığı Ethereum, 2 bin 111 dolar seviyesine kadar geriledi.

Bitcoin’de günlük değer kaybı yüzde 15’i bulurken, Ethereum’da kayıp yüzde 21’i aştı.

BITCOIN’DE 285 MİLYON DOLAR, ETHEREUM’DA 323 MİLYON DOLAR BUHARLAŞTI

Son 24 saatte Bitcoin’de kaldıraçlı işlemlerde 285 milyon dolar long pozisyon likit oldu. Ethereum’da 323 milyon dolar long pozisyonu tasfiye edildi.