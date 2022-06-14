Kripto paralarda çöküş sürüyor

Kripto para piyasası son günlerde gerçekleşen sert kayıpların etkisiyle birlikte resmen çöktü. Hafta sonu itibarıyla aşağı yönlü hareket eden piyasada pazartesi günü satışlar derinleşmişti.

Kripto para fonlama şirketi Celsius Network’ün piyasadaki olağan dışı fiyat hareketleri sebebiyle para çekim işlemlerini askıya almasıyla birlikte kripto paralarda baskı artmıştı. Dün kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri 1 trilyon doların altına sarktı.

BITCOIN YÜZDE 20'DEN FAZLA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz gün 26 bin dolar seviyelerinden 21 bin 925 dolara kadar gerileyen Bitcoin bugün düşüşünü sürdürerek 20 bin 846 dolara kadar geriledi. Böylelikle lider coin 2 gün içerisinde yüzde 20’den fazla kayıp yaşamış oldu.

BINANCE’DAN BITCOIN KARARI

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklama yatırımcıları korkutmuştu. Binance CEO’su Changpeng Zhao, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sıkışmaya neden olan takılıp kalmış bir işlem nedeniyle Binance üzerinde Bitcoin çekim işlemleri geçici olarak durduruldu. Yaklaşık 30 dakika içinde sorun çözülecek. Fonlar güvende” dedi. Kritik gelişme sonrası Binance tarafından tekrardan para çekim işlemlerine başlandığı bilgisi paylaşıldı.

1.2 TRİLYON DOLARDAN FAZLA PARA BUHAR OLDU

Kripto para piyasasında görülen düşüşün etkisiyle birlikte kaldıraçlı işlemlerde büyük miktarlı tasfiyeler görüldü. Dijital varlık piyasasında son 24 saat içerisinde yapılan kaldıraçlı işlemlerde 1.2 trilyon dolardan fazla kayıp görüldü.

En yüksek tasfiye ise 611 milyon dolar ile Bitcoin’de gerçekleşti. Tek işlemde yapılan en büyük tasfiye ise Bitmex borsasında BTC/USD paritesinde görüldü. 4.46 milyon dolarlık işlem likit oldu.

900 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNDİ

Kripto para piyasasının toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün 1 trilyon dolar seviyesinin altına sarkmıştı. Dijital varlık piyasasının toplam sermaye değeri bugün 858 milyar dolara kadar geriledi.