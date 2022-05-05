Kripto paralarda 'Fed' yükselişi

Kripto para birimleri ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle birlikte yön arayışını sürdürüyor. Mart ayının sonlarında 48 bin dolar seviyesine ulaşarak bu yılın zirvesini gören Bitcoin nisan ayında yüzde 17.31 oranında değer kaybetmişti.

KRİPTO PARALAR FED ETKİSİYLE TIRMANIŞA GEÇTİ

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. Fed piyasa beklentileri dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0.75-1 aralığına çıkardı. Kritik gelişme sonrası Fed Başkanı Jerome Powell önümüzdeki toplantılarda 75 baz puanlık faiz artışının Fed üyeleri tarafından tartışılmadığını söyledi.

Fed’in agresif faiz artışına gitmemesi ve önümüzdeki toplantılarda da 50 baz puanlık bir artırım yapılabileceğinin açıklanması sonrası kripto para birimlerinde sert hareketler görüldü.

BITCOIN YÜZDE 5’İN ÜZERİNDE YÜKSELDİ

Mayıs ayına 37 bin 630 dolardan başlayan Bitcoin yatay bir seviyede işlem gördükten sonra geçtiğimiz gün Fed’in politika faizini 50 baz puan artırdığını açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara daha güvercin mesajlar vermesi sonrası tırmanışa geçti.

Lider kripto para birimi 38 bin 900 dolar seviyelerinden işlem görürken dün akşam saatlerinde Fed’in faiz kararı sonrası sert yükseliş kaydetti. 40 bin 23 dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin günlük bazda yüzde 5.20 oranında yükseldi. Bitcoin bugün 39 bin 625 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM’DA SERT YÜKSELİŞ

En yüksek hacimli altcoin Ethereum fiyatı geçtiğimiz gün 2 bin 850 dolar seviyelerinden işlem görürken Fed’in faiz kararı sonrası 2 bin 965 dolara kadar yükselerek günlük bazda yüzde 5.71 oranında prim yaptı. Ethereum bugün 2 bin 933 dolar seviyesinde hareket ediyor.

KRİPTO PARALAR UÇUŞA GEÇTİ

Kripto paraların toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün 1.69 trilyon dolar seviyesinden 1.80 trilyon dolara yükseldi. Böylelikle kripto paralar günlük bazda ise yüzde 5.74 oranında prim yaptı. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri bugün geri çekilerek 1.78 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.