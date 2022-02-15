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Kripto paralarda 'Rusya' etkisi

Kripto para piyasası Rusya ile Ukrayna arasında süregelen krizi fiyatlamaya devam ediyor. Jeopolitik gerilim yatırımcı davranışını etkilerken, bugün gelen olumlu haberle birlikte kripto para piyasasında toparlanma eğilimi görülüyor. İşte detaylar…

15.02.2022 - 15:06 | | UZMANPARA
Kripto paralarda 'Rusya' etkisi

Geçtiğimiz günlerde ABD cephesinden yapılan bir açıklamayla Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı gerçekleştireceği ifade edilmişti. Bu gelişme hisse piyasası ve kripto para birimlerinde satışların derinleşmesini etkilemişti.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı gerçekleştirmesi ihtimalinin kuvvetlenmesi yatırımcı davranışları üzerinde etkili bir rol oynuyor. Artan jeopolitik gerilimin etkisiyle birlikte yatırımcılar daha az riskli varlıklara yöneliyor.

Son dönemde özellikle hisse piyasaları ve kripto para birimlerinde aşağı yönlü hareketler izlenirken, güvenli liman olarak görülen altının fiyatı ise sert yükselmişti.

KRİPTO PARALARDA KAZANÇ HIZLANDI

Bugün Rusya cephesinde ise piyasalar tarafından olumlu karşılanan bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya’nın Güney ve Batı askeri bölgelerinde yer alan bazı birliklerin tatbikat kapsamında görevlerinin tamamlandığını kaydetti. Konaşenkov, söz konusu birliklerin bağlı bulunduğu garnizona geri çekildiğini bildirdi.

Rusya’nın askeri birliklerin geri çekildiğini duyurması sonrası kripto para birimlerinde yükseliş hız kazandı.

BITCOIN YÜZDE 4’ÜN ÜZERİNDE PRİMLENDİ

Sermaye değeri bakımından kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin güne 42 bin 500 doların üzerinde başladı. Genel olarak primli bir seyir izleyen Bitcoin, Rusya’dan gelen olumlu haber sonrası kazançlarını artırarak 44 bin 425 dolara kadar yükseldi. Bitcoin yüzde 4’ün üzerinde primlendi.

ETHEREUM YÜZDE 6’DAN FAZLA DEĞER KAZANDI

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum bugün 3 bin 117 dolara kadar çıktı. Bu gelişmeyle birlikte Ethereum’da kazanç yüzde 6’nın üzerinde gerçekleşti.

AVAX İLK 10’A GİRDİ

Gösterdiği yukarı yönlü fiyat hareketiyle bugün yatırımcıların en çok dikkatini çeken dijital varlık Avalanche (Avax) oldu. Yüzde 7’nin üzerinde değer kazanan Avax, 89 doların üzerine çıktı.

Sert yükselişin ardından Avax, 21.78 milyar dolarlık piyasa değeri ile en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasına girmeyi başardı.

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