Kripto paralarda sert düşüş

Kripto para birimlerinde sert düşüş hareketi kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda LUNA ve UST coinlerin çökmesiyle birlikte dijital varlık ekosistemi altüst olmuştu. 26 bin 700 dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, 1.5 yılın dibini gördükten sonra toparlanma kaydederek 30 bin dolar seviyelerine çıkmıştı.

BITCOIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINA SARKTI

Son günlerde 30 bin dolar seviyesinde yatay seyreden ve düşük hacimle işlem gören Bitcoin’de bugün saat 16.00’dan sonra düşüş hız kazandı. Güne 29 bin 886 dolardan başlayan Bitcoin, yüzde 4’ün üzerinde kayıpla 28 bin 19 dolara kadar geriledi. Analistler Bitcoin’de 28 bin 700 doları önemli bir destek seviyesi olarak öne çıkarıyordu. Bu gelişmeyle birlikte lider coin kritik seviyenin altına sarkmış oldu.

ETHEREUM YÜZDE 10’DAN FAZLA DÜŞTÜ

Bitcoin’deki sert düşüş altcoin piyasasını da derinden etkiliyor. Altcoinler içerisinde en yüksek hacimli dijital varlık Ethereum bugün yüzde 10’dan fazla düşüşle 1735 dolara kadar geriledi.

AVAX YÜZDE 16 GERİLEDİ

Son dönemde yatırımcılar tarafından oldukça rağbet gören altcoin Avalanche (AVAX), 22 bin 847 dolara kadar gerileyerek yüzde 16.1 oranında değer kaybetti.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ABD’de 40 yılın rekor seviyesine ulaşan enflasyon karşısında mart ayında faiz artışlarına başlamasıyla birlikte riskli varlık olarak görülen kripto para birimleri ve hisse piyasalarında düşüş hız kazandı. Fed’in nisan ayında 22 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirmesi ve politika faizini yüzde 1’e çekmesiyle birlikte dijital varlık piyasasında baskı artmıştı.

Geçtiğimiz gün Fed son toplantısına dair tutanaklarını yayınladı. Fed üyeleri önümüzdeki birkaç toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceği yönünde görüş bildirdi. Fed cephesinden gelen şahin mesajlar sonrası kripto varlık piyasasında düşüş eğilimi hız kazandı.

ABD'DE KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Küresel çapta yükselen enflasyona karşı merkez bankalarının sıkılaşmaya gitmesiyle birlikte piyasalarda ekonomilerin resesyona girebileceği endişesi artışa geçti. Bu gelişmelerle birlikte bugün ABD'de büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.5 oranında daraldı. Ekonomistlerin beklentisi ise daralmanın yüzde 1.3 seviyesinde olması yönündeydi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen daralma sonrası kripto piyasasında satışlar arttı.

NASDAQ 100 ENDEKSİNDE SERT DÜŞÜŞ

ABD’de en büyük 100 teknoloji hissesinin yer aldığı Nasdaq 100 endeksi son 7 haftadır düşüş kaydediyor. Endeks nisan ayından bu yana yüzde 24'ten fazla değer kaybetti. Son dönemde Bitcoin ile Nasdaq endeksi arasındaki pozitif yönlü korelasyon yatırımcıların dikkatini çekiyor. Teknoloji hisselerinde görülen büyük düşüş kripto varlıkları da aşağı yönlü etkiliyor.

KURUMSAL YATIRIMCILAR PİYASAYA YÖN VERİYOR

Son dönemde kripto para birimlerinde yatırımcı davranışlarında değişiklik yaşandı. Büyük düşüşler karşısında bireysel yatırımcıların kripto paralardan çıkış yaptığı görülürken, piyasada kurumsal yatırımcıların ağırlığı arttı.

Kurumsal yatırımcıların piyasada ağırlığının artmasıyla birlikte kripto para birimleri dış etkenlerden daha çabuk etkilenir hale geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Fed’in faiz artırması, küresel ekonomik gelişmelere karşı dijital varlıkların duyarlılığı arttı. Özellikle son dönemde kripto paraların geleneksel yatırım araçları gibi hareket ettiği görülüyor.