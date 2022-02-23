Kripto paralarda sert yükseliş

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen kriz kripto para birimleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta Bitcoin, 44 bin dolar seviyelerinden sert bir kayıp yaşamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıması kripto para birimlerinde büyük düşüşlerin görülmesine yol açmıştı.

BITCOIN DİP SEVİYEDEN YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Geçtiğimiz gün Bitcoin, 36 bin 350 dolara kadar geri çekilerek şubat ayı başından bu yana en düşük seviyeye inmişti. Putin'in Ukrayna’daki Rus yanlısı ayrılıkçı yönetimleri tanımasının ardından Avrupa ve ABD’den Rusya’ya bir dizi yaptırım geldi.

Avrupa ve ABD, Rus bankaları ve Rusya hükümetine yakın iş insanlarına yönelik yaptırımları açıkladı. Ancak piyasalar Rusya’ya daha sert yaptırımların getirilmesini bekliyordu.

Açıklanan yaptırımların piyasa beklentilerini karşılayamaması sonrası Bitcoin dip seviyeden yönünü yukarı çevirdi.

BITCOIN YÜZDE 7'DEN FAZLA PRİMLENDİ

Bu gelişme sonrası kripto para piyasalarında risk iştahı arttı. Bitcoin bugün 39 bin 249 dolara kadar yükseldi. Şu dakikalarda Bitcoin, 38 bin 800 dolar seviyesi üzerinde işlem görüyor. Bitcoin, 24 saat içerisinde yüzde 7’nin üzerinde değerlendi.

BITCOIN’DE BU SEVİYE KRİTİK

Bitcoin bugün yükseliş gösterse de 40 bin dolar kritik direnç seviyesinin altında hareket ediyor. Analistler Bitcoin’de yükselişin ivme kazanabilmesi için 40 bin dolar seviyesi üzerinde günlük kapanışın gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor.

ETHEREUM YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE DEĞERLENDİ

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum geçtiğimiz gün 2 bin 500 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra kayıplarını telafi etti. Ethereum bugün 2 bin 700 doların üzerinde seyrediyor. 24 saat içerisinde Ethereum yüzde 10'un üzerinde değer kazandı.

KRİPTO PARA PİYASASI KAYIPLARINI TELAFİ EDİYOR

Geçtiğimiz gün 1.60 trilyon dolara kadar düşen kripto paraların toplam sermaye değeri bugün 1.75 trilyon dolara kadar yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte dijital varlıkların toplam piyasa değeri 24 saat içerisinde yüzde 9 arttı.

6 AYDAN FAZLA TUTULAN BITCOIN MİKTARI REKOR KIRDI

Ünlü kripto para analiz şirketi Glassnode tarafından yapılan değerlendirmeye göre yatırımcıların 6 aydan fazla süredir tuttuğu Bitcoin yaklaşık yüzde 76.5’lik rekor seviyeye ulaştı. Bu veri ayrıca Bitcoin’de düşüş yaşanmasına rağmen yatırımcıların panik satışı yapmadıklarını gösteriyor.

Glassnode ayrıca 10 yıldan fazla bir süredir yatırımcıların elinde tuttuğu mevcut miktarın 2.39 milyon Bitcoin olduğunu açıkladı.