Kripto paralardaki düşüşün sebebi ne?

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin geçtiğimiz gün 50 bin dolar psikolojik direnç seviyesine ulaştıktan sonra hızlı bir kırılma göstererek 45 bin 670 dolara kadar geri çekildi.

Gün içindeki zirve seviyeyi gördükten sonra 4 bin dolardan fazla düşen Bitcoin, yüzde 9’a yakın değer kaybetti. Lider coinde satışların derinleşmesi piyasayı tamamen etkiledi.

ETHEREUM YÜZDE 11 DÜŞTÜ

Altcoinlerin lideri Ethereum geçtiğimiz gün 4 bin 142 dolar seviyesinden 3 bin 671 dolara kadar düşerek yüzde 11’den fazla değer kaybetti.

250 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Kripto paraların toplam piyasa değeri ise dün 2.29 trilyon dolar seviyesinden 2.04 trilyon dolara düşerek 250 milyar dolar eridi.

PİYASADAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Bitcoin yeniden 50 bin dolar seviyesinin üzerini görse de burada kalıcılık sağlayamadı. Analistler hisse senedi piyasalarındaki düşüşün ve yaklaşmakta olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının kripto para birimlerinde satışı tetiklediğini düşünüyor.

14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Fed toplantısında piyasalar para politikasına ilişkin verilecek mesajları takip edecek.

ABD’de enflasyon kasım ayında 39 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Fed’in enflasyonla mücadele edebilmek adına şahin bir tutum sergilemesi bekleniyor. Fed’in varlık alım programında azaltımı hızlandıracağı ve faiz artışını erken bir tarihe çekebileceği öngörülüyor.

Delphi Digital’in yakın tarihte yayımladığı raporda Bitcoin’de görülen düzeltme hareketlerinin büyük ölçüde ABD’deki regülasyon endişelerden kaynaklandığı bildirilmişti.

Öte yandan bazı analistler ise piyasadaki fiyat hareketleri için endişe edilmemesi gerektiğini düşünüyor. Analist Rekt Capital bu son düşüşün beklendiğini ve uzun vadede fazla endişe edilecek bir şey olmadığını belirtti. Analiste göre bu fiyat seviyelerinde ani düşüşler olağan dışı bir şey değil.

BITCOIN YÜZDE 33 DÜŞTÜ

Ayrıca kısa vadeli fiyat hareketine bakıldığında Bitcoin’de yükselişlerin ivme kazanabilmesi için 50 bin dolar psikolojik direnç seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması gerekiyor. Lider coin 69 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 33 altında işlem görüyor.

100 BİN DOLAR GÖRÜLÜR MÜ?

Birçok analist Bitcoin’de bu yıl içerisinde 100 bin dolar seviyesinin görülebileceğini hayal olarak nitelendiriyor.

Ancak analistlerin çoğu 2022’de bir rallinin görülebileceğini ve 100 bin dolar seviyesinin muhtemel olduğunu söylüyor.

ELON MUSK'TAN DOGECOİN AÇIKLAMASI

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla kripto para piyasasına yön veren ve her seferinde Dogecoin destekçisi olduğunu dile getiren ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yatırımcıları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Elon Musk, "Tesla, Doge ile bazı ürünleri satın alınabilir hale getirecek ve nasıl gittiğini görecek" ifadelerini kullandı.

DOGECOİN YÜZDE 40 ARTTI

Musk'ın paylaşımı sonrası kısa süre içerisinde Dogecoin'de yükseliş hız kazandı. Güne 0.1575 dolardan başlayan Dogecoin, 0.2204 dolar seviyesine kadar çıkarak yüzde 40 oranında yükseldi. Piyasa değeri bakımından en yüksek hacimli 9'uncu kripto para olan Dogecoin şu sıralar yüzde 25 oranında primle 0.1969 dolardan işlem görüyor.

PİYASA BUGÜN TOPARLANIYOR

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin bugün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.92 oranında primle 47 bin 122 dolardan işlem görüyor. Ethereum yüzde 0.06 oranında yükselişle 3 bin 783 doların üzerinde hareket ediyor.

Bitcoin'de görülen toparlanma eğilimi piyasanın geneline yansıdı. Kripto paraların toplam piyasa değeri yüzde 1.30 oranında artışla 2.13 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.