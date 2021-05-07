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'Kripto piyasası düzenleme gerektiriyor'

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para piyasalarının daha çok düzenleme gerektirdiğini söyledi ve ABD Kongresi'nden bu konuda düzenleme çerçevesi oluşturulmasını istedi.

07.05.2021 - 09:05 | | DHA
'Kripto piyasası düzenleme gerektiriyor'

ABD Temsilciler meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sanal sunum yapan Gensler, kripto varlıkların işlem görmekte oldukları piyasalara ilişkin olarak SEC ya da diğer kardeş kuruluş olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu kapsamında düzenleyici bir çerçeve bulunmadığına dikkat çekti ve "Böyle bir düzenleme büyük bir güven oluşturabilir. Şu anda kripto piyasalarına ilişkin bir piyasa düzenleyici yok; ve bu nedenle de kazançların dolandırılması ya da manipüle edilmesine karşı hiç bir koruma yok" dedi. 

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da hafta başında yaptığı bir açıklamada, ülkesinde kripto paralar ile ilgili yeterli hukuksal çerçeve bulunmadığını ve bunun vurgulamaya değer bir konu olduğuna dikkat çekmişti.

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