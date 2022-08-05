Kritik gelişme sonrası altında son durum

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 75 baz puan faiz artırmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçmişti.

Fed politika faizini yüzde 2.50 seviyesine çıkarırken, yıl sonuna kadar 100 baz puan daha faiz artışı bekleniyor. Önümüzdeki toplantılarda yapılacak faiz artışlarında marj aralığının daralması altın piyasasının rahatlamasına yol açmıştı.

ALTINDA RESESYON ETKİSİ

Öte yandan altın piyasasında yükselişi tetikleyen bir diğer unsur ise ABD ekonomisinin resesyona girmesi oldu. ABD ekonomisi üst üste 2 çeyreklik dönemde daralma kaydederek teknik resesyona girdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD ekonomisinin resesyona girmesiyle birlikte piyasalarda Fed’in faiz artışlarını yavaşlatacağı beklentisi hakim oldu. Bu durum ons altın fiyatının yükselmesine yol açtı. Ons altındaki yukarı yönlü hareketler yurt içinde gram altın fiyatının da primlenmesinde etkili oldu.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ AŞTI

Altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün 15.30’da açıklanan tarım dışı istihdam verisindeydi. Temmuz ayında tarım dışı istihdam 528 bin arttı. Tarım dışı istihdamın 250 bin artması bekleniyordu.

KRİTİK GELİŞME SONRASI ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Güne 1791 dolardan başlayan ons altın ABD'de tarım dışı istihdam rakamının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte düşüşe geçti. Ons altın şu sıralarda 1777 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1765 dolar, en yüksek ise 1794 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1036 LİRADAN DÖNDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel harekete diyor. Güne 1031 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 1025 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1019 lira, en yüksek ise 1036 lira seviyeleri görüldü.