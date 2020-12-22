Kur Farkı Nedir? Kur Farkı Faturası Nasıl Hesaplanır?

Kur ve kur farkı ülkeler arasında değişmekte olan para birimlerinin değişim oranları ile ilgili olan bir konudur.

Kur Farkı Nedir?

Kur farkı iki farklı ülkenin parasının arasındaki değişim oranlarına, yabancıların milli para cinsinden fiyatlarına ‘kur’ denilmektedir. Bu iki para birimleri arasında değiştirilmesi sırasında alışveriş yapılırken oluşmakta olan farka ‘kur farkı’ denilmektedir.

Kur Farkı Faturası Nedir?

Ülkemizde sabit bir kur değil, dalgalı bir kur sistemi uygulanmaktadır. Bu nedenden dolayı da satışın yapıldığı tarihlerdeki kur ile birlikte tahsilatın gerçekleştirdiği tarihlerdeki kur değeri farklı olabilmektedir.

Bu durumlarda döviz tutarı aynı olsa dahi TL tutarları farklı olabilmektedir. Özellikle işletmelerin genel geçici vergi döneminde kur farkından kaynaklı problemler sık sık yaşanmaktadır.

Yabancı para cinsinden borç ve ya alacaklarını değerlendirir iken işletmeler geçici vergi döneminde meydana gelmiş olan kur farkları adına fatura düzenlemeyip, tahsilatları sırasında fatura düzenlerler.

Kur Farkı Faturası Nasıl Hesaplanır?

Ülkemizde kur farkı faturası kesilir iken, kur farkının miktarları kadar KDV durumu da eksi olarak hesaplanmaktadır. Örnek vermek gerekir ise herhangi bir fatura miktarını yaklaşık olarak 2.000 Amerikan Doları ve de kur 5,00 TL üzerinden esas alınmış olur ise tahsilat günü geldiği zaman kur 5,26 olarak değişmiş olur.

Ödeme de buna göre yapılmış olur. Bu durumda fatura tutarı 2.000x5= 10.000TL şeklinde gerçekleşmişken, ödemenin hesabı ise 2.000×5,26= 10.520 TL olur. Durum böyle olunca da tahsilatı yapan taraf ise kur farkından dolayı 520 TL kur geliri kazanmış olacaktır. Bu nedenle satıcı 10.520-10.000= 520 TL şeklinde bir fatura düzenleyecektir.