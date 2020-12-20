Kur Nedir? Çapraz Kur, Efektif Kur Ve Sepet Kur Ne Anlama Gelir?



Döviz kuru, yurt dışında alışveriş yaparken kullanılan para birimlerinin genel adıdır. Ülkemizde en çok alınan ve bozdurulan döviz kurlarının başında Dolar ve Euro geliyor. Döviz kuru hesaplama araçları kullanılarak dövizlerin alış ve satış fiyatları öğrenilebilir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak kurlar sürekli değiştiği için dövizler hiçbir zaman sabit kalmaz. İthalat ve ihracatta da sıklıkla kullanılan dövizler, toplam 4 farklı kur üzerinden işlem görüyor. Bunlar sırasıyla: Sepet Kur, Çapraz Kur, Efektif Kur ve Reel Kurdur.



Kur Nedir?



Kur, bir ülkeye ait para biriminin diğer para birimleri karşısındaki fiyatıdır.



Çapraz Kur Ne Anlama Gelir?



Çapraz kurda iki değil üç para birimi kullanılır. Örneğin Dolar ve Euro arasındaki oran Türk Lirası cinsinden yazılırsa çapraz kur hesaplanmış olur. Çapraz kurun doğru hesaplanabilmesi için güncel döviz fiyatlarının bilinmesi gerekir. Para birimlerinden biri dahi yanlış bilirse çapraz kuru yanlış hesaplanır.



Efektif Kur Ne Anlama Gelir?



Nominal döviz efektif kuru adıyla da bilinir. Bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki ortalama değerine efektif kur adı verilir. Örneğin Türkiye'nin dış ticaret yaptığı ülkelerin para birimleri Euro ve Dolar'dır. Türk Lirasının Euro ve Dolar karşısındaki ortalama değeri alındığında efektif kuru hesaplanmış olur.



Sepet Kur Ne Anlama Gelir?



Döviz sepeti olarak da bilinen sepet kurda iki dövizin ortalaması alınır. İki farklı para biriminin ortalamasının alınması için mevcut kur değerleri ikiye bölünür. Örneğin Dolar 8 Liraysa 4, Japon Yeni 6 Liraysa 3 Lira olarak hesaplanır. Daha sonra ikiye bölünen para birimleri toplanarak sepet kur hesaplanabilir. Sepet kur tıpkı efektif kur gibi daha çok ithalatta ve ihracatta kullanılır.