'Kurdaki aşırı harekete karşı önlem alınmalı'

Kato, “Son zamanlarda tek taraflı, keskin döviz hareketleri görüyoruz. Japon hükümeti, spekülatörler tarafından yönlendirilenler de dahil olmak üzere dövizdeki gelişmelerden endişe duymaktadır ve aşırı hareketlere karşı uygun önlemleri alacaktır” dedi.

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Kato'nun son yorumları, Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutması ve başkanının borçlanma maliyetlerini ne kadar sürede artırabileceğine dair çok az ipucu vermesinin ardından uyarı seviyesini artırdığı geçen haftanın sonlarına göre çoğunlukla aynıydı.

Yenin son dönemdeki zayıflığı, ABD-Japonya faiz oranı farklarının daha önce beklendiği kadar hızlı daralmayabileceğine dair artan beklentileri yansıtıyor.