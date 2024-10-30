Küresel altın talebi üçüncü çeyrekte arttı

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayınlanan "Altın Talep Eğilimleri" üçüncü çeyrek raporuna göre, bu artış çeyrek boyunca bir dizi yeni rekor seviyeye ulaşan altın fiyatına yansıdı. Talebin değeri yıllık %35 artarak ilk kez 100 milyar ABD dolarını aştı.

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Küresel altın ETF girişleri büyümenin önemli bir itici gücü oldu. Altın takı tüketimi Hindistan'daki güçlü büyümeye rağmen yıllık %12 düştü. Tüketiciler daha az miktarda satın alsa da, altın takı harcamaları arttı; talebin değeri yıllık %13 artarak 36 milyar ABD dolarının üzerine çıktı.

Merkez bankalarının alım hızı üçüncü çeyrekte yavaşladı ve 186 ton oldu. Ancak yılbaşından bu yana alımlar 2022 ile uyumlu ve yaygınlığını sürdürüyor. Yapay zeka, teknoloji alanında altın kullanımını desteklemeye devam etti.