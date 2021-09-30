Küresel halka arzlar 3. çeyrekte yavaşladı

Verilere göre 3. çeyrekte toplam halka arzlardan elde edilen gelir 94.6 milyar dolarla 2. çeyreğe oranla yüzde 26,3 azaldı. Düşüşte yaz etkisinin yanı sıra Çin'in ABD'de halka arzlara yönelik adımları etkili oldu.

2021 yılı toplamında ise 2 binden fazla halka arz ile küresel ölçekte 421 milyar dolarlık gelir elde edildi. Bu rakamın içinde 127,7 milyar dolarlık SPAC halka arzları da yer alıyor.